Jedan od vodećih neurologa zgrozio objavom o Đokoviću: 'Dobio je udarac u ključni dio mozga...'

Proteklog tjedna neuobičajeni je, a poprilično velik incident doživio najbolji svjetski tenisač Novak Đoković u Rimu. Nakon što je u 2. kolu Masters turnira na crvenoj zemlji dobio francuskog suparnika Corentina Mouteta, Đoković je prilikom potpisivanja autograma pred izlazak sa stadiona dobio - bocom u glavu. Jedan je navijač naime, u pokušaju da se dokopa ograde iznad Đokovićeve glave ispustio metalnu bočicu s vodom koja je odsjela na stražnoj strani Novakove glave. To bi mogao biti problem s dalekosežnim posljedicama za njega.

Srpski mediji pobliže su se pozabavili tim incidentom, a njega je analizirao i neurolog Sean Mullen s laboratorija ETC, sveučilišta u američkom Illinoisu.

- Nedavno sam analizirao incident koji uključuje tenisku zvijezdu Novaka Đokovića koji je slučajno pogođen u glavu nečim što se čini kao djelomično puna čelična bočica vode. Da bi razumjeli fizički udar, koristio sam umjetnu intelegenciju kako bih izračunao silu bočice koja je udarila Novakovu glavu. Proračuni sugeriraki da je bočica, koja je pala s dva metra s minimalnom inicijalnom silom, udarila oko 79,2 Newtona sile, a to je kao da pas srednje veličine skoči na vas - napisao je Mullen i dodao:

