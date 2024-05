Ovo se Hrvatskoj nije dogodilo od 2000. godine: 'Pa mi osim jednog dečka nemamo kvalitetu...'

Od ovog tjedna hrvatski muški tenis prvi put nakon 2000. godine nema nijednog igrača među prvih pedeset na svjetskoj rang-listi. Od 1989. godine hrvatski tenisači stalno su bili prisutni među 50 najboljih svjetskih igrača. Počelo je s Goranom Prpićem, a nastavljeno s Goranom Ivaniševićem koji je od 1989. do 2000. godine stalno bio među prvih 50 igrača, kako tijekom sezone tako i na kraju kalendarske godine. Nakon Gorana najbolje rangirani naši tenisači u posljednjih dvadesetak godina bili su Ivan Ljubičić, Mario Ančić, Marin Čilić, te Borna Ćorić.

Kakav pad za 21 mjesto

Vjerojatno bi i dalje imali predstavnika među pedeset najboljih da Borna Ćorić nije doživio pad od 21 mjesta i sada je na 55. mjestu. To je najveći pad među prvih 80 igrača na svjetskoj rang-ljestvici. Odmah nakon Ćorića najveći pad na ljestvici upisuje Rus Aslan Karacev koji je pokvario svoj plasman za nevjerojatnih 38 mjesta pa je i on ispao iz top 50 i sada je na 86. mjestu. Pad je ubilježio i Duje Ajduković, on se spustio sa 122. na 129. poziciju, ali i Borna Gojo koji je pao sa 134. na 151. mjesto. Jedini je napredovao Dino Prižmić, on se popeo sa 190. na 185. poziciju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Iskreno očekivao sam da će se to dogoditi. Sigurno je jedan od razloga to što je velika većina naših igrača trenutno ozlijeđena. Tako Gojo i Čilić ne igraju već jako dugo, Ćorić se također nije potpuno oporavio... Činjenica je da smo godinama bili u vrhu svjetskog tenisa zbog Gorana Ivaniševića koji je bio poput lokomotive i vukao je sve naše druge igrače. Goran je bio i još uvijek je uzor većini dječaka koji počinju trenirati tenis. Nažalost, danas više nemamo igrača koji bi poput Gorana mogao biti uzor mladima. Goran je uvelike zaslužan za sve dobre rezultate hrvatskog tenisa u posljednjih 20, 30 godina. Njegovim putem poslije su krenuli Ljubičić, Ančić, Čilić..., govori Željko Krajan, bivši izbornik hrvatske teniske reprezentacije s kojom je 2018. godine osvojio Davis Cup.

Kako komentirate pad kvalitete muškog tenisa u Hrvatskoj?

– Nema sustavnog rada. Sve se temelji na pojedinačnoj kvaliteti igrača. U početku sav teret pada na roditelje, a u dosta slučajeva oni ne mogu pratiti taj financijski ritam. Problem je što trenutno osim Prižmića nemamo kvalitetu među mladim igračima koji nadolaze. Imamo puno igrača koji nagovještavaju takvo što, poput Poljičaka, ali daleko je to od svjetskog vrha jednog dana – ističe Krajan.

Hoćemo li dugo biti bez igrača među top 50?

– Uvjeren sam da će ovo kratko trajati i da će se Borna Ćorić uskoro vratiti na pozicije koje se od njega očekuju. Doduše, trenutna je situacija takva da naši tenisači nikako da naprave nekakav dobar rezultat. Uglavnom se ispada u prvom ili drugom kolu. Evo, svježi je primjer ispadanje Ćorića već u prvom kolu jakog turnira u Rimu. Da ne govorim o tome kako bi bilo sjajno da hrvatski tenis napravi veći iskorak na Grand Slam turnirima. Dugo sam izvan muškog tenisa, ali ga pratim, ovako sa strane. I ne vjeruejm da ćemo se u skorije vrijeme moći pohvaliti plasmanom u finale bilo kojeg Grand Slam turnira – priča Krajan.

Ipak, nije sve tako crno?

– Naravno da nije. Hrvatski tenis napravio je čudesne rezultate u odnosu na neke druge zemlje u kojima se u taj sport puno više ulaže, a igrači imaju daleko bolje uvjete. Ništa ne ide preko noći i zato su rezultati hrvatskih tenisača u posljednje vrijeme pravo malo čudo. Tu mislim na osvajanje US Opena Marina Čilića, pa osvajanje Davis cupa. Činjenica je da je hrvatski muški tenis trenutno u krizi, no čim Ćorić i Prižmić dođu malo sebi, bit će opet dobrih rezultata – rekao je Krajan.

Ne sjećam se ovoliko ozljeda

Velimir Zovko, novi izbornik hrvatske Davis cup reprezentacije, još uvijek proživljava poraz od Belgije u Varaždinu.

– Kad sam stigao u reprezentaciju, ciljevi i očekivanja bili su visoki. Nažalost, dogodilo nam se da je pred ogled s Belgijom bilo otkazivanja i ozljeda. Još uvijek proživljavam taj meč. Bio je prilike za proći dalje, no otišlo je na belgijsku stranu. Idemo se skupiti i protiv Litve izaći kao pobjednici. Vjerujem u povratak Borne Ćorića u reprezentaciju. Forma mu je sve bolja, igra dobro. Nažalost, sad mu se dogodio nekoliko izgubljenih mečeva, međutim, odlično izgleda na terenu. Također, čekat ćemo i Čilića. Kad je Marin na terenu, to je uvijek za nas tenisače i ljubitelje tenisa nešto posebno – rekao je Zovko.

Je li hrvatski muški tenis u velikoj krizi?

– Ne sjećam se da smo u jednoj godini imali ovako puno ozljeda glavnih igrača. Vjerujem da će uskoro svi naši glavni igrači brzo doći na svoj maksimum i da ćemo opet imati igrača među top 50 na svjetskoj rang-listi. Nadam se da će se svi oporaviti do rujna kada igramo protiv Litve za ostanak svjetskoj skupini. Laknulo nam je kad smo ih izvukli, ali trebamo ih vrlo ozbiljno shvatiti. Hrvatskoj treba odlična Davis Cup reprezentacija – naglasio je Zovko.