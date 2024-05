VIDEO Jokićev šou nakon poraza od 45 razlike, nakon ove izjave Srbina svi su prasnuli u smijeh

Nisu baš previše razloga za zadovoljstvo imali košarkaši i navijači aktualnih NBA-prvaka Denver Nuggetsa nakon noćašnjeg poraza od Minnesote sa 115:70. Serija je sada u polufinalu Zapadne konferencije izjednačena na 3:3, a sedma utakmica igra se 19. svibnja u Denveru. No, nakon poraza u Minneapolisu, pred novinare je došao Nikola Jokić. Na press-konferenciji se prvo malo našalio...

- Zapravo, znate što, imali smo ih kod 9:2 na početku utakmice. Tada mi Wolvesi nisu djelovali dobro - rekao je triput proglašavani najkorisniji igrač NBA lige, a svi su novinari prasnuli u smijeh.

Neće ovaj visoki poraz djelovati previše na Jokića i Nuggetse, pred majstoricu koja će odlučiti putnika u finale Zapada. Inače, Jokić je na dvoboju u Minneapolistu postigao 22 poena i uknjižio devet skokova. Utakmica je završila rezultatom 115:70. Inače, nakon tih "Jokićevih" 9:2, Minnesota je napravila seriju od čak 20:0 i odvela utakmicu u svoju korist.

