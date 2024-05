FOTO Masovni napad Ukrajine na ruske ciljeve na Krimu: Uništeni avioni, zgrade, izbio požar u rafineriji

U dvodnevnom napadu Ukrajine na ruske ciljeve pogođeni su vojni ciljevi u okupiranom lučkom gradu Sevastopolju, te je došlo do požara u ruskoj rafineriji nafte Tuapse.

Na satelitskim snimkama kompanije Maxar Techologies se mogu vidjeti dva izgorjela aviona na glavnoj liniji leta u Belbeku, uz treći parkiran na zaštitnom nasipu, a te uništenu zgradu u blizini.

Mihail Razvožajev, guverner Sevastopolja kojeg je imenovala Rusija, rekao je u petak u Telegramu da su Rusi “uspješno odbili masovni neprijateljski napad na Sevastopolj". Ustvrdio je da su uništeni "desetci" bespilotnih letjelica i "više od pet dronova", piše CNN.

Požar u ruskoj rafineriji nafte Tuapse koji je izbio nakon napada ukrajinske bespilotne letjelice stavljen je pod kontrolu, rekli su dužnosnici regije Krasnodar, piše Reuters. Prema preliminarnim informacijama nema ozlijeđenih, dodaju.

U Sevastopolju je u napadu oštećena trafostanica, rekao je lokalni guverner Mihail Razvožajev na Telegramu.

