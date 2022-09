Simon ipak ne završava karijeru, zagrebački klub dobio kapitalca

Javna je tajna, a o tome se već priča i u košarkaškim miljeima izvan naših granica, da će dugogodišnji hrvatski košarkaški reprezentativac Krunoslav Simon, koji se na nedavnom Eurobasketu oprostio od reprezentacije, karijeru nastaviti u Cedeviti Junior.

I to je najjači ovoljetni transfer ostvaren u redove nekog od klubova HT Premijer lige. A Cedevita Junior je klub s vizijom razvoja igrača čemu bi ovaj 37-godišnji prekaljeni internacionalac trebao pridonijeti i kao mentor mlađim suigračima.

Nakon što se zahvalio dvostrukom europskom prvaku Anadolu Efesu na ponudi da produži vjernost, odlučivši da se zbog obitelji vraća kući, bilo je samo pitanje je li to za ovog zagrebačkog košarkaškog šmekera kraj karijere ili će se još loptati. A Kruno nam je nerijetko govorio da bi volio završiti karijeru u nekom od zagrebačkih klubova.

Kad se već zahvalio i na pozivu nekih drugih euroligaša i klubova koji igraju Eurokup, vjerujemo da bi njegov izbor broj jedan bio klub u kojem je stasao (KK Zagreb) kada bi on postojao, no kako su mravi likvidirani pojavila se ideja igranja za Cibonu. Nažalost, prilika za to ukazala se, očito, u krivom trenutku, kada Cibona egzistencijalno hoda po rubu, po litici iznad ponora.

S obzirom da je znano da je Đuks (tako ga mnogi zovu po ocu Đuri) veliki navijač Nogometnog kluba Dinama, u svojim redovima su ga poželjeli imati vodeći ljudi iz Košarkaškog kluba Dinamo.

I svi oni sa Krunom su razgovarali a on se odlučio za Cedevita Junior, klub koji postoji tek tri godine ali koji i kao takav ovog časa predstavlja financijski najstabilniji klub među hrvatskim premijerligašima.

A kod te odluke zacijelo ne treba zanemariti ni činjenicu da je trener "male" Cedevite Damir Mulaomerović, Simonov suigrač iz vremena zajedničkog igranja za KK Zagreb, kada je Mula svojim savjetima Kruni dosta pomogao.

Dakako, priznanje valja odati i direktoru Cedevite Junior Tomislavu Zebiću kojem je dovođenje kapitalca Simona zacijelo najjači potez još od vremena kada se novoosnovani klub, koji je trebao krenuti iz najnižeg ranga, spojio s prvoligašem Agrodalmom, i tako uštedio barem dvije sezone uspinjanja do najvišeg ranga.

No, kako je ovaj dogovor tek postignut, Simon neće u nedjelju putovati u litavsku Jonavu gdje će njegov novi klub igrati kvalifikacijski turnir za Fibin Europa kup. On će u međuvremenu individualno trenirati da bi nove suigrače dočekao što spremniji.