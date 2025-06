Manchester United ima pakleni plan za ljetni prijelazni rok: Evo što Amorim namjerava napraviti

Ruben Amorim, strateg Manchester Uniteda obećao je navijačima kako su pred Unitedom bolji dani. Portugalski stručnjak u klub je došao usred sezone pa je tako ekipa bila u potpunosti neprilagođena s trenerovim taktičkim zamislima. Međutim, pred njime je sada

cijelo ljeto da sastav popuni igračima koji odgovaraju njegovoj viziji Uniteda.

United je propustio ulazak u Ligu prvaku porazom od Tottenhama u finalu Europske lige pa će tako morati pripaziti na pravila Premier lige o profitu i održivosti. Kruže priče kako jedan od najvećih engleskih klub raspolaže sa 100 milijuna funti za ovaj prijelazni rok. Od toga su potrošili već 62.5 milijuna funti na potpisivanje Matheusa Cunhe iz Wolverhamptona. Posrnuli div proračun bi mogao povećati prodajom nepotrebnih igrača. Goal je istaknuo 8 točaka koje bi United trebao ispuniti za savršeni rok

1. Dovesti napadača

Rasmus Hojlund ne isporučuje dovoljno za 72 milijuna funti koliko je plaćen pa su tako na radaru Uniteda Patrick Shick i Viktor Gyokeres. Potonji je puno nerealnija opcija jer Šveđanin na stolu ima puno ponuda od klubova koji će nastupati u Ligi prvaka iduće sezone.

2. Zaraditi na krilima

Pred Unitedom je težak zadatak da unovči Sancha, Rashforda, Garnacha i Antonyja koji se jednostavno ne snalaze najbolje u klubu. Na njima trebaju zaraditi što više kako bi doveli zamjene koje će napokon ispuniti velila očekivanja.

3. Dovesti konkurenciju Onani

Andre Onana ne može biti oslonac na vratima jer njegove igre prečesto variraju, stoga je neophodno dovesti golmana koji će ga moći zamijeniti.

4. Budućnost Mainooua

Garnacho je već otpisan, a budućnost drugog najtalentiranijeg mladog igrača Uniteda ostaje neizvjesna. Ukoliko ga Amorim ne vidi u svojim planovima, klub bi trebao pronaći zaineresiranog kupca za usluge 20-godišnjaka.

5. Projekt Fernandes

Opasnost od odlaska najboljeg igrača minule sezone manja je nakon što je Bruno Fernandes glatko odbio bogatu ponudu Al Hilala. Amorim ga i dalje vidi kao predvodnika ekipe i čini se kako se Fernandes zasad neće seliti s Old Trafforda.

Zlatko Dalić: Svi nas već vide na SP-u, ali neće biti nimalo lagano. Za Gibraltar se spremamo kao da je Francuska Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

17-godišnji napadač iz Danske dominirao je za Arsenal i United u mlađim kategorijama, no seniorski nastupi u prvom razredu engleskog nogometa mogli bi biti preveliki zalogaj za tako mladog igrača. Stoga se čini kako će ga United posuditi Sunderlandu koji se natječe u drugoj ligi kako bi se Danac mogao adekvatno razvijati.Zna se koliko je problema United imao s iskusnim stoperom, no u posljednje je vrijeme ponovno počeo pružati solidne partije pa je tako na vrhušci kluba da odluči hoće li mu produljiti ugovor koji je trenutno na snazi do isteka lipnja 2026.Luke Shaw je jako dugo u klubu, no u protekle dvije sezone zbog loše forme i učestalih ozljeda na terenu se pojavio u samo 16 prvenstvenih susreta. Vjerojatno je i sam svjestan da više ne može pružati partije kao na svom vrhuncu i rastanak s Unitedom je najlogičnija opcija.