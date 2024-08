Šimić za VL otkrio kakve šanse daje Dinamu u Ligi prvaka. Slavni vatreni velikane dobro poznaje

Dinamo je, potpuno zasluženo, ponovno u europskoj nogometnoj eliti. U novom formatu igrat će ​protiv osam klubova i boriti se za pozicije koje bi ga mogle odvesti u nokaut-fazu. Neće biti nimalo lako jer su Bayern, Borussia Dortmund, Milan, Arsenal, Monaco, Salzburg, Celtic i Slovan Bratislava jaki suparnici i neće biti lako osvajati bodove da bi se ušlo među 24 kluba koja će nastaviti natjecanje. No, vjerujemo da nije bez šanse, da u tih osam utakmica može skupiti dovoljno bodova koji bi ga ostavili u natjecanju i nakon siječnja, kada završava ova prva faza novog formata Lige prvaka.

Dario i Roko u Cardiffu

Darija Šimića zatekli smo u Cardiffu gdje je sa sinom Rokom čekao potpis ugovora s ovim klubom, a dogovor je da Roko odmah ode na posudbu u belgijski Kotrijk. No, Darija smo zvali zbog toga što njega dva bivša kluba, Milan i Monaco, dolaze u Zagreb na sudare s Dinamom u Ligi prvaka.

Veseli li vas što vaša dva bivša kluba dolaze na sudar s Dinamom?

– Naravno da se veselim kad vidim svoje bivše klubove, pogotovo jer je riječ o Ligi prvaka koja ponovno dolazi u Zagreb. Kad se zna kakvo je to natjecanje, kakvi velikani igraju, a ti si dio toga, onda je to sjajno. Nema većega ni za klub ni za navijače, a Dinamo je to sa svojim navijačima i zaslužio. Malo sam tužan jer ćemo te ljude iz velikih klubova dočekati na tom stadionu, to je kolosalna sramota za državu i grad Zagreb. Slušam neprestane priče o Maksimiru i Kranjčevićevoj, a sve je to krivo jer se ništa ne miče. Žalosno je što mislim da ni u sljedećih deset godina neće biti ništa od toga, to je stvar opće kulture i države, nema izgovora. Vlada je bila nešto pokrenula, ali bio sam blizu svega toga i znam da sve ide tako sporo – razočarano će Dario Šimić o stadionu u Maksimiru.

GALERIJA Pogledajte kako je Dinamo slavio pobjedu! Pjesma Bad Blue Boysa orila se Bakuom

Dinamo je igrao s Milanom prije dvije godine i izgubio obje utakmice, može li sad bolje?

– Treba vjerovati da može, iako su to većinom sve klubovi s proračunima i igračima koji su daleko ispred Dinama, što ne znači da se ne mogu otrgnuti bodovi i takvim suparnicima. Nije sportski reći da Dinamo tu nema što izgubiti, ali objektivno je i sportski nadati se uspjehu, pa i prolazu u ovom novom formatu natjecanja koji je meni zanimljiv. U njemu se otvara puno opcija, ne znaš kako će drugi, s kojima ne igramo, prolaziti, koliko će biti dovoljno bodova za novi krug. No, ovako se nogomet još više otvara, sve je više europskih utakmica – veli Šimić, koji je prije dvije godine rekao da će u sudaru s Dinamom navijati za Milan jer je bio njegov zaposlenik. No, sad više nije.

Kakav je današnji Milan u odnosu na onaj otprije dvije godine?

– Milan nije dobro krenuo u ovu sezonu, ali to je veliki klub, tek je početak sezone i tek treba vidjeti kakav će tko biti tijekom sezone. No, i dalje je to veliki i jaki klub, ma sve su te momčadi protiv kojih Dinamo igra dobre.

A kakav je Dinamo?

– Dobar, sve ovo što je napravio na početku sezone jako je dobro, iako ima tu puno rada. Prošla je sezona bila sezona konsolidacije kluba na svim razinama, upravljačkim, pa i oko momčadi. Sad Dinamo nije nikoga prodao i ovo što je dosad napravio bilo je jako dobro. Treba ići dalje, ali vidjet ćemo kad malo odmakne prvenstvo i krenu te europske utakmice. Objektivno je Liga prvaka daleko iznad naše lige, ali ulazak u nju velika je stvar. Dinamo je prolazio teško razdoblje, bilo je unutarnjih borbi, a to je za klub i momčad najgore, ali onda se sve pokrenulo na najbolji način, osvojena je dvostruka kruna, sad se ušlo u Ligu prvaka. Plavi su kupili mir za sljedećih deset godina, ljudi koji vode klub dobivaju još vremena za napredak, dobit će dodatno iskustvo – priča nam Šimić.

Igrali ste i u Monacu, koliko znate o današnjem klubu iz kneževine?

– Gledam i njih, s trenerom Adijem Hütterom igraju dobar nogomet, vrlo okomit, ali reći ću da nisu nepobjedivi.

Monaco nije nepobjediv

Je li to jedan od suparnika kojem Dinamo može uzeti bodove?

– Sigurno da je, Monaco je dobar, ali, kažem, nije nepobjediv.

Kako vam se čini ždrijeb za Dinama, može li tražiti prolazak odnosno u skupiti protiv Bayerna, Borussije Dortmund, Milana, Arsenala, Monaca, Salzburga, Celtica i Slovana skupiti dovoljan broj bodova?

– Teško je reći jer ne znamo koliko će bodova biti dovoljno, hoće li biti dovoljne, recimo, dvije pobjede. U svakom slučaju među tim suparnicima ima klubova s kojima se Dinamo može nositi, kao što su Celtic, Slovan Bratislava, pa Salzburg, koji je moj treći klub među suparnicima Dinama jer ga odlično poznajem (sin Roko Šimić dosad je igrao u Salzburgu, nap.a.). Bolji jesu, ali su se dosta promijenili, imaju mnogo mladih igrača i može se s njima igrati, a Dinamo je postao prilično iskusan i može mnogima poremetiti planove, pa i onima koji su na papiru jači od njega – optimistično je zaključio naš bivši reprezentativac, nekadašnji igrač Dinama, Milana i Monaca, pa kasnije i zaposlenik Milana i Dinama.

VIDEO Zajec: Sramota je da Dinamo na ovakvom stadionu igra Ligu prvaka. Novcem moramo srediti klub