Legenda Dinama: Nakon te utakmice, svi su me u Hrvatskoj popljuvali, a Škoti su me odmah htjeli

Dinamo je saznao suparnike u ovosezonskoj Ligi prvaka, Bayern, Borussia, Arsenal, Milan, Celtic, Salzburg, Monaco i Slovan. Bit će to teških osam utakmica, protiv klubova poput Borussije i Monaca Dinamo će igrati prvi put, a glavna tema ovog puta je Celtic.

Naime, izjavu o svom pozitivnom iskustvu dao je Mark Viduka koji je kao igrač Dinama 1998. izbacio Celtic u kvalifikacijama za Ligu prvaka te prvi put u povijesti uveo Dinamo u glavni turnir najelitnijeg klupskog natjecanja na svijetu. U tom dvomeču Celtic je u prvoj utakmici slavio 1-0, međutim Dinamo je u uzvratu deklasirao Škote 3-0 i plasirao se u Ligu prvaka.

"Imam baš lijepe uspomene na tu utakmicu. Bilo je super, jer izborili smo Ligu prvaka", kaže 48-godišnjak za T portal, pa na upit je li tada to bilo iznenađenje, odgovorio:

"Ne znam, ne bih rekao, jer mi smo bilo jako samouvjereni. Imali smo dobru momčad. Znali smo da imamo kvalitetu, i igrača s kojima smo se u to vrijeme mogli boriti protiv svakoga. I bez obzira na to što oni iz tjedna u tjedan igraju pred 60-ak tisuća navijača, i da se znaju nositi s pritiskom. Osim toga, imali smo Prosinečkog, koji je bio strašno veliko pojačanje. Puno je nas u momčadi bilo mladih, ali Robi je imao veliko iskustvo. I mi smo ga u svlačionici gledali kao veličinu".

Viduka je iste te sezone iz Dinama prešao upravo u Celtic. Hrvati su ga, očekivano, popljuvali, a Škoti su pali u trans:

"A što da kažem? Nakon te utakmice u Hrvatskoj su me 'popljuvali' svi. A zanimljivo, Škoti su me odmah htjeli dovesti. Ogroman kontrast, ne znam što bih si mislio. Ali zapravo, ta mi je utakmica promijenila ostatak karijere, odigrao sam još par utakmica za Modre i otišao na Otok. I zapravo, mogu reći hvala Bogu što su tako pisali, mogu samo zahvaliti tim 'moralnim vertikalama".

Utakmica protiv Celtica igra se na Maksimiru. Na pitanje ima li Dinamo šanse protiv Škota, rekao je:

"Ja mislim da ima. Dinamo igra jako lijepo, i mislim da može pobijediti svakoga. Evidentno je da mu odgovara igrati u Europi. I ovih 5:0 protiv Qarabaga, iako nije Dinamo igrao briljantno, pokazuje da momčad ima duh i karakter, da nema straha".

Dinamo je nekad bio kanta za napucavanje, a danas ruši velikane:

"Slažem se, sviđa mi se to. Ali to je dobro i za hrvatski nogomet, HNL. I za Zagreb. No, samo je na političarima da naprave dostojan stadion. Već 30 godina pričaju u vjetar. Evo, Celtic igra pred 62 tisuće navijača, a Dinamo ne može ni pred svim tribinama. Ovi nisu u stanju čak ni srušiti Istok".

Na pitanje za koga će navijati, kaže:

"Navijat ću. Ha? Za koga? Pa, naravno za Dinamo. Ipak živim u Zagrebu. No, moram reći da mi je drag i Celtic, koji mi je dao puno u životu".