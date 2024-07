Strani mediji ponovo podcjenjuju hrvatske olimpijce! Sinkoviće i barakude već otpisali iz kruga pobjednika

U svom sad već tradicionalnom pokušaju predviđanja osvajača olimpijskih medalja, novinar Sports Illustrateda Hrvatskoj je prognozirao šest medalja. A njegova prognoza kaže da će Hrvati i Hrvatice osvojiti jedno srebro i pet bronci. Po njima, zlata nigdje ni na vidiku. No uvaženi kolega Brian Cazanevue, koji se ispod tih prognoza potpisao, nije predvidio (nije ni mogao) da u finale preče neće ući branitelj naslova i prvi favorit Daiki Hashimoto. A njegove prognoze bile su da će zlato uzeti upravo Hashimoto, srebro Srbić, a broncu Kazahstanac Karimi.

Američki kolega ustvrdio je da će u vaterpolu slaviti Mađari, da će pobijediti Srbe, a da će bronca pripasti Španjolcima. A gdje su tu svjetski prvaci Hrvati i svjetski doprvaci Talijani? Među medaljašima ugledni američki časopis ne vidi nijednog od naših tekvondaša (Marko Golubić, Ivan Šapina i Lena Stojković), a među odličnike kao da je jedva ugurao dvostruku svjetsku džudašku prvakinju Barbaru Matić (70 kg), kojoj je pretpostavio Japanku Niizoe i Francuskinju Gahie.

Treće mjesto projicirano je i za četvore naše olimpijske pobjednike – veslačku braću Sinković, trapaškog pobjednika iz Londona Cernogoraza, teniski par Pavić – Mektić te za dvostruku diskašku olimpijsku pobjednicu (Rio, London) Sandru Elkasević.

Pored vaterpolista i svjetskih tekvondaških prvaka (Stojković, Golubić), koji uopće nisu spomenuti, dojma smo da medalja nije nemoguća misija za još neke hrvatske sportaše. Primjerice za nekoga od dvojice strijelaca (Maričić, Gorša), koji su se upravo plasirali u današnji finale, ili za neku od pet hrvatskih jedriličarskih posada (braća Fantela, Jurišić, Dolenc te Vorobjeva i Čargo).

Zavirili smo još malo u ono što Cazeneuve predviđa pa tako on Đokovića uopće ne vidi na postolju (Alcaraz, Sinner i Zverev). U muškoj košarci to su SAD (zlato), Srbija i svjetski prvak Njemačka. U muškom rukometu to su Danska (zlato), Francuska i Španjolska, a u muškom nogometu Francuska (zlato), Argentina i Španjolska. Američki košarkaši čine se nepobjedivima, no ne toliko koliko kineski stolnotenisači i stolnotenisačice, kojima se predviđa svih pet zlatnih medalja i još dva pojedinačna srebra.

