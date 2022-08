PSG, Bayern i Napoli efikasniji, ali Dinamo će proći s kopijom HNL-a

Dinamo u srijedu igra posljednju utakmicu na putu do europskih skupina. Kako god završi utakmica s Bodø/Glimtom, plavi će igrati u skupini, s izbacivanjem Norvežana otići će u Ligu prvaka i u četvrtak saznati s kim će igrati u skupini u tom elitnom natjecanju, ispadne li kojim slučajem, čekat će petak i ždrijeb skupina Europske lige.

Treba dva razlike

Gledajući prvu utakmicu u Norveškoj, plavi imaju lijepu priliku otići među europsku nogometnu elitu iako su na sjeveru Europe izgubili s 0:1. No, Bodø/Glimt nije pokazao da je baš tako strašan kako se najavljivalo i kako se mislilo da je s obzirom na to kako je "trpao" bivše suparnike, a prošle sezone i europske velikane. Norveški prvak ima dobru momčad, ali dojam je da je Dinamo bolji.

Plavi dižu razinu svoje igre kako je to Čačić i najavio, a bude li Dinamo dobar, a pogotovu bude li efikasan kao što je u našoj ligi. Plavi su u dva derbija, s Hajdukom i Dinamom postigli devet pogodaka, od toga čak osam u drugim poluvremenima, svakome po četiri. U šest utakmica HNL-a Dinamo je postigao 22 pogotka što je prosjek od 3,66 po utakmici.

Malo se klubova u Europi može pohvaliti s takvom efikasnosti u svojim ligama. Ima i bolji, recimo PSG ima prosjek od 5,66 po utakmici, ali tek su odigrali tri kola (postigli 18 pogodaka) i vidjet ćemo hoće li taj moćni pariški stroj držati baš takvu efikasnost. Strašan je i Bayern, Bavarci su isto odigrali tri kola i u njima 15 puta tresli suparničke mreže, bolji od Dinama je i Napoli, no ima samo dvije odigrane utakmice u kojima je postigao devet pogodaka (prosjek 4,5), dok je Real Madrid u dvije utakmice postigao šest pogodaka pa je lošiji od Dinama.

Foto: Slavko Midzor 23.08.2022.,Zagreb - Trening nogometnog kluba Dinamo uoci sutrasnjeg susreta Lige prvaka protiv norveskog Bodo/Glimta. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

No, kad bi plavi mogli iskopirati takvu efikasnost iz naše lige u sutrašnji susret, zacijelo bi prošli tu zadnju stepenicu do Lige prvaka. Da bi na kraju slavili i zaradili ogroman novac (oko 24 milijuna eura) morat će biti ipak malo bolji negoli su dosad bili u europskim utakmicama. U pet odigranih utakmica u Europi plavi imaju tri pobjede, remi i taj poraz iz Norveške, u tih pet utakmica u prosjeku su postigli 1,8 golova po utakmici, ali kako su u pet utakmica primili šest pogodaka, moraju biti oprezni. Jer u uzvrat već ulaze s pogotkom minusa, iskopiraju li taj prosjek od jednog primljenog pogotka po utakmici, morat će napadom nadoknaditi te minuse.

Dinamo za prolazak treba pobjedu od dva pogotka razlike, a u dosadašnjih pet europskih utakmica samo su protiv Ludogoreca u Zagrebu slavili s dva pogotka razlike (4:2). No, bude li Dinamo kao u zadnje tri domaće utakmice ove sezone, dakle kao protiv Ludogoreca (4:2), Hajduka (4:1) i Osijeka (5:2) onda neće morati strahovati za prolaz. No, jasno je da će morati biti bolji nego u obje utakmice sa Shkupijem, u drugom, pa i u većini minutaže u oba susreta s Ludogorecom, al ii bolji negoli su bili u Bodøu. Uz to, dosad Bodø/Glimt u gostima nije pokazivao baš dobra izdanja, pa valjda neće ni sad u Maksimiru.

Red na kiši za ulaznice

Valjda neće strahovati ni navijači, a njih bi moglo ponovno biti u velikom broju. Jučer je bio posljednji dan prodaje godišnjih ulaznica za Dinama, a krenula je prodaja ulaznica za srijedu i uzvratni susret s Bodø/Glimtom. Cijene su korektne, za obje etaže sjeverne tribine valja izdvojiti 60 kuna, za gornju sjevernu tribinu 100, a za donju zapadnu 150 kuna.

I imat će plavi zacijelo ponovno lijepo podršku s obzirom na to da je prodano između 4500 i 5000 godišnjih ulaznica, a jučer je pred maksimirskim blagajnama bio red prije otvaranja i prodaje pojedinačnih ulaznica. Čak ni kiša nije bila problem za ljude koji su čekali u redu jer žele na utakmicu plavih, na tu ključnu utakmicu za ulazak u Ligu prvaka. Nadajmo se da kiša neće pokvariti ambijent, zasad je po prognozama u srijedu navečer ne bi trebalo biti pa bi oni koji dođu na stadion koji nema krov trebali ostati suhi.

