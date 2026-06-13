Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 62
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POGODOVALO AMERIKANCU

Prvi puta u povijesti primijenjeno pravilo o pogrešnom identitetu na SP-u, evo o čemu se radi

FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Paraguay
LISI NIESNER/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.06.2026.
u 11:42

Novo pravilo omogućuje sucima da koriste video pomoćnog suca (VAR) kako bi poništili odluke o crvenim i žutim kartonima dodijeljenim pogrešnom igraču. Pravilo je namijenjeno pomoći kada sudac ima zaklonjen pogled na akciju

Američki reprezentativac Tim Ream postao je prvi igrač koji je na SP-u imao koristi od novog pravila, takozvanog pravila o pogrešnom identitetu, koje je ove godine uveo Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB).

Novo pravilo omogućuje sucima da koriste video pomoćnog suca (VAR) kako bi poništili odluke o crvenim i žutim kartonima dodijeljenim pogrešnom igraču. Pravilo je namijenjeno pomoći kada sudac ima zaklonjen pogled na akciju.

U današnjoj utakmici Svjetskog prvenstva između Sjedinjenih Država i Paragvaja, koju su Amerikanci dobili 4-1, pravilo je koristilo Amerikancu Reamu.

Nizozemski sudac Danny Makkelie isprva je pokazao američkom braniču žuti karton zbog prekršaja nad Miguelom Almironom na utakmici u Los Angelesu. Nakon poziva VAR-a i pregleda snimke, promijenio je odluku i pokazao Paragvajcu žuti karton zbog simulacije.

Ream, koji je s 38 godina postao najstariji Amerikanac koji je nastupio na Svjetskom prvenstvu, moći će opuštenije nastaviti grupnu fazu Svjetskog prvenstva, a da je dobio žuti karton, samo bi ga još jedan dijelio od suspenzije na jednu utakmicu.

Alexandria spremna za Vatrene: "Hrvatska nije mogla odabrati bolji grad".
Ključne riječi
Sjedinjene Američke Države var SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!