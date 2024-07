Predsjednik HKS-a progovorio o teškoj noći u Ateni, spomenuo i bitan detalj: 'Sva sreća...'

Ivica Zubac i Dario Šarić, hrvatski košarkaški reprezentativci, sudjelovali su u incidentu u jednom noćnom klubu u Ateni, na prijelazu s nedjelje na ponedjeljak. Podsjetimo, nakon kvalifikacijske utakmice za Olimpijske igre između Grčke i Hrvatske, neki su se naši košarkaški reprezentativci odlučili za noćni izlazak. Po javljanjima grčkih medija, oko 5.30 sati došlo je do verbalnog, a zatim i fizičkog napada grčkih navijača na naše igrače. Prema snimkama koje su dospjele u javnost, u tučnjavi su sudjelovali Dario Šarić i Ivica Zubac. Srećom, žešći incident spriječili su zaštitari brzom reakcijom, a hrvatske košarkaše provocirali su grčki navijači pod utjecajem alkohola.

Na snimkama se vidjelo da je Ivici Zupcu krvavo jedno koljeno, a da je Dario Šarić bio žrtva malo jačeg napada na sebe. Naime, jedan ga je lokalac oborio na pod s leđa pa je Šarić navodno na par sekundi bio i izgubio svijest. Podcrtati valja, zaštitari su za svega par desetaka sekundi smirili strasti, a tko zna što se moglo dogoditi... Na sve je reagirao i Šarićev otac Predrag koji je sina i javno napao zbog incidenta. U ponedjeljak se priopćenjem oglasio Hrvatski košarkaški savez, a danas je u jednoj televizijskoj emisiji na HTV-u gostovao i predsjednik našeg košarkaškog saveza, Nikola Rukavina.

