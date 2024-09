Poznato lice u nevjerici zbog Perišića: 'Čovjeka su nudili na sve strane, to s Hrvatom je bačen novac'

Iako su po dolasku Ivana Perišića u redove nizozemskog PSV-a počele padati uglavnom pozitivne ocjene i recenzije, izgleda da nisu svi zadovoljni najnovijom akvizicijom nizozemskog prvaka. Podsjetimo, ovog je ljeta kao slobodan igrač na tržištu nakon raskinutog ugovora s Hajdukom trofejni hrvatski reprezentativac pojačao redove PSV-a. Iako je za njega bilo ponuda i iz Italije (Como, Monza...) Perišić se odlučio skrasiti u Nizozemskoj.

Ali, tamošnji poznati novinar i kolumnist za AD Sportwereld, Hugo Borst u svom je najnovijem napisu žestoko raspalio po klubu koji je ovog ljeta doveo hrvatskog reprezentativca.

- Ivan Perišić je neshvatljiva kupovina PSV-a. On ima 35 godina, što je staro za jednog nogometaša. Imao je ozljedu križnih ligamenata i nuđen je na sve strane pa bi mi to bilo sumnjivo. Također nije jeftin. Odličan je nogometaš, s više od sto međunarodnih utakmica za Hrvatsku, koja je posljednjih godina imala veoma dobre rezultate, ali u PSV-u imate Lozana, Langa, Driouecha, mladog igrača iz Jong PSV-a Joela Nadala. Zašto onda dovodite Perišića? Znam ja dobro tko je on, da je svestran, ali zašto ste to učinili? On ti je od koristi samo ako je u formi i igra. Jer iskustvo nije od velike koristi ako taj igrač ne igra. I ima ogromnu plaću - napisao je među ostalim Borst.

Borstu ovo nije prvi put da napada Hrvate. Prethodno je kritizirao i Jakova Medića, hrvatskog defanzivca koji je iz St. Paulija ranije prešao u Ajax.

