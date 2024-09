Perišić impresionirao trenera PSV-a. Pročitajte što je rekao za hrvatskog reprezentativca

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić počeo je trenirati u aktualnom nizozemskom prvaku PSV-u. Trener Peter Bosz (60), koji je u prošlosti vodio mnoge velikane poput Ajaxa, Borussije Dortmund, Bayera i Lyona, impresioniran je njegovim treninzima:

"Njegov pobjednički mentalitet me impresionirao. Drugi dečki bi trebali gledati Ivana i učiti od njega. On pokazuje što je potrebno da dođete do vrha", rekao je Bosz.

Bivši igrač Hajduka s kojim je nakon nekoliko mjeseci raskinuo ugovor također je prezadovoljan i trenerom i atmosferom u klubu. Za klupski Youtube kanal dao je slijedeću izjavu:

"Malo sam iznenađen što sam završio ovdje, ali sam posljednjih tjedana slobodan igrač i čekao sam najbolju opciju za sebe i svoju obitelj", potom je dodao:

"Volim igrati za trofeje, to je moj stav. Uvijek želim više, igrao sam u puno klubova i država, volim promjene i volim pobjeđivati. Imao sam nekoliko ponuda u Italiji, Španjolskoj i Francuskoj. Bilo je tu i ponuda od arapskih klubova, ali želim igrati za važne trofeje, a PSV je savršen za to".

Perišić je u karijeri igrao za Brugge, Wolfsburg, Borussiju Dortmund, Inter, Bayern i Tottenham prije nego se vratio u Hajduk na rehabilitaciju nakon teške ozljede u Spursima. U Hajduku su ga dočekali kao kralja, međutim nakon 12 nastupa i jednog gola potjeran je kao najveći izdajnik. S obzirom da je u PSV došao van prijelaznog roka, Perišić neće moći sudjelovati u ligaškoj fazi Lige prvaka, ali zato će moći zaigrati već u nedjelju u ligaškoj utakmici protiv Fortune Sittard Alena Halilovića.