Poznata reprezentacija šokirana na SP-u: U blizini kampa dočekale su ih jezive scene!

Nevjerojatna situacija dogodila se u blizini kampa iranske nogometne reprezentacije u meksičkoj Tijuani. Naime, na parkiralištu ispred kampa u jednom od vozila pronađeno je beživotno tijelo osobe, javlja Mundo Deportivo.

Tragična vijest bacila je dodatno negativno svjetlo na samo prvenstvo, s obzirom na to da su se uoči početka, ali i u prvim danima prvenstva dogodile jezive stvari. U blizini kampa Engleske došlo je do pucnjave u kojoj je ozlijeđeno devet osoba, dok se na samom otvaranju SP-a ispred stadiona Azteca odvijala velika drama nakon što je izbila tučnjava prosvjednika i policije.

Situacija koja se sada dogodila Irancima samo je još jedan pokazatelj kako je ovo prvenstvo puno nepredvidivih događaja, a jedno od njih mogu biti i vremenski uvjeti o kojima se puno govorilo prošlog ljeta tijekom Klupskog SP-a. Španjolci prenose kako je osoba bila u prtljažniku te da je nakon obdukcije utvrđeno da su prošla tri dana od počinjenja kaznenog djela. Policijski službenici iz Tijuane za AFP su potvrdili kako su pronašli osobu zamotanu u crnu vreću u gepeku automobila.

🚨 DISTURBING INCIDENT 😟



A body has been found in the trunk of an SUV near the Caliente Stadium in Tijuana, where the Iran national team is training for the World Cup.



The body was reportedly in a state of decomposition.

Authorities are investigating.

Very concerning situation… — X Sport (@Xrkt111686) June 13, 2026