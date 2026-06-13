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VELIKA DRAMA

Poznata reprezentacija šokirana na SP-u: U blizini kampa dočekale su ih jezive scene!

Protest march ahead of the opening match of the 2026 FIFA World Cup in Mexico City
QUETZALLI NICTE-HA/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.06.2026.
u 13:54

Tragična vijest bacila je dodatno negativno svjetlo na samo prvenstvo, s obzirom na to da su se uoči početka, ali i u prvim danima prvenstva dogodile jezive stvari

Nevjerojatna situacija dogodila se u blizini kampa iranske nogometne reprezentacije u meksičkoj Tijuani. Naime, na parkiralištu ispred kampa u jednom od vozila pronađeno je beživotno tijelo osobe, javlja Mundo Deportivo.

Tragična vijest bacila je dodatno negativno svjetlo na samo prvenstvo, s obzirom na to da su se uoči početka, ali i u prvim danima prvenstva dogodile jezive stvari. U blizini kampa Engleske došlo je do pucnjave u kojoj je ozlijeđeno devet osoba, dok se na samom otvaranju SP-a ispred stadiona Azteca odvijala velika drama nakon što je izbila tučnjava prosvjednika i policije.

Situacija koja se sada dogodila Irancima samo je još jedan pokazatelj kako je ovo prvenstvo puno nepredvidivih događaja, a jedno od njih mogu biti i vremenski uvjeti o kojima se puno govorilo prošlog ljeta tijekom Klupskog SP-a. Španjolci prenose kako je osoba bila u prtljažniku te da je nakon obdukcije utvrđeno da su prošla tri dana od počinjenja kaznenog djela. Policijski službenici iz Tijuane za AFP su potvrdili kako su pronašli osobu zamotanu u crnu vreću u gepeku automobila.

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Ključne riječi
nogomet Iran SP 2026.

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