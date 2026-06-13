Fifi prijeti velika sramota uoči utakmice Hrvatske i Engleske koju će vidjeti cijeli svijet

Hrvatska nogometna reprezentacija nastup na Svjetskom prvenstvu otvara u srijedu 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu u sklopu skupine L, a već se danima kritizira Fifu zbog organizacije i cijeen. Naime, ulaznica za taj spektakl i dalje ima, ali po cijenama koje su mnoge navijače ostavile bez teksta.

Kako navodi engleski Daily Mail, u prodaji je još nekoliko stotina ulaznica, ali po vrlo visokim cijenama. Zbog toga bi se Fifa i Infantino moglo suočiti s novim neugodnim prizorima na tribinama, nakon što je već danima pod kritikama zbog skupih ulaznica za Svjetsko prvenstvo.

Za prvu utakmicu Hrvatske na turniru ulaznica još ima, ali cijene su daleko od pristupačnih. Najjeftinija dostupna ulaznica, prema navodima Daily Maila, stoji 867 dolara, odnosno oko 750 eura. Najskuplje ulaznice za VIP sektor dosežu gotovo osam tisuća eura, stoga bi nas opet mogao zadesiti prizor s utakmice Češke i Južne Koreje u Guadalajari.