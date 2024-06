Pobjedom Reala Dinamo je dobio nevjerojatnu vijest za Europu i zaradio silne milijune!

Real Madrid je osvojio svoj jubilarni 15. naslov pobjednika Lige prvaka slavljem u finalu protiv Borussije Dortmund, a uz navijače Reala ovu pobjedu slave i navijači Dinama. Ne samo navijači, nego i svi djelatnici kluba.

Budući da su Madriđani osvojili prestižni europski trofej, Bundesliga neće dobiti još jednog predstavnika u Ligi prvaka, što znači da Eintracht iz Frankfurta neće zauzeti Dinamovo mjesto u posljednjem, četvrtom pretkolu Lige prvaka koje mu po novim pravilima pripada zbog koeficijenta.

Da je Borussia slavila, Dinamo bi u novu sezonu morao krenuti iz drugog pretkola Lige prvaka, a ovako kreće iz posljednjeg, četvrtog pretkola. To znači da Dinamo ove sezone već ima zagarantiranu europsku jesen, jer čak i da ispadne u tom četvrtom pretkolu Lige prvaka, ima zagarantiran barem plasman u Europsku ligu.

Zanimljivo je i da će Dinamo u nadolazećoj sezoni sigurno prezimiti u Europi, budući da glavne faze Lige prvaka i Europske lige u novoj sezoni traju do siječnja iduće godine, a ne do prosinca tekuće godine kako je dosad bio slučaj!

Ogroman to nosi značaj za Dinamove financije, budući da bi čak i tim najlošijim ishodom, ulaskom u Europsku ligu, zaradio između 13 i 15 milijuna eura. Dinamo će sigurno dobiti 4.29 milijuna eura za nastup u play-offu Lige prvaka te minimalno 4.31 milijun eura kao "početni bonus" za ulazak u Europsku ligu. Na tih 8,6 milijuna eura Dinamo bi zaradio još između 4.5 i 6.5 milijuna eura na osnovu prosječnog renkinga, desetogodišnjeg koeficijenta i udjela iz marketinškog bazena Uefe.

Ako, pak, Dinamo uspije proći to četvrto pretkolo Lige prvaka, u najprestižnijem europskom natjecanju čekali bi plave još znatno veći bonusi. Uz spomenutih 4,29 milijuna eura za play-off (odnosno četvrto pretkolo) Dinamo bi dobio 18,6 milijuna eura za plasman u Ligu prvaka, te između osam i deset milijuna eura zbog rekinga, koeficijenta i udjela iz marketinškog bazena. Dakle ukupno između 31 i 33 milijuna eura.

Uz sve to, ako se Dinamo plasira u Europsku ligu, za svaki osvojeni bod zaradio bi 150 tisuća eura, a svaki bolji plasman od zadnjeg 36. mjesta 75 tisuća eura. Direktni prolazak u osminu finala (plasman od prvog do osmog mjesta) donio bi mu dodatnih 1.75 milijuna eura, a ulazak u šesnaestinu finala i nokaut play-off rundu (plasman od 9. do 24. mjesta) donio bi mu 300 tisuća eura. Podsjetimo, i Europska liga i Liga prvaka od iduće sezone djeluju kao jedna ljestvica s 36 klubova. U Ligi prvaka bi i te premije bile znatno veće. Za svaki osvojeni bod Dinamo bi zaradio 700 tisuća eura, a za svaki bolji plasman od 36. mjesta 275 tisuća eura.

A na koga Dinamo može ići u tom spomenutom četvrtom prektolu Lige prvaka? Potencijalni protivnici Dinama su Qarabag, Young Boys, Galatasaray, Slovan Bratislava i Bodo/Glimt.

Isto tako, ova pobjeda Real Madrida utjecala je i na Dinamov početak priprema za sljedeću sezonu. Da je kojim slučajem Borussia slavila, a Dinamo morao krenuti europski put od drugog pretkola Lige prvaka, plavi bi s pripremama krenuli već 16. lipnja, a ovako će te pripreme početi 1. srpnja.