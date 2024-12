Panika u Barceloni, Olmo od 1. siječnja više neće smjeti igrati! Evo u čemu je veliki problem

Dani Olmo ljetos je u transferu vrijednom 60 milijuna eura stigao u Barcelonu, klub svog djetinjstva, a sjajne igre nakon njegova dolaska u drugi su plan bacile veliki pozadinski problem. Naime, Barcelona je jedva uspjela registrirati Olma i time se spasiti fijaska. Ali, tih se problema riješila samo privremeno jer, kako stvari stoje, Olmo od 1. siječnja 2025. ne može igrati za Barcelonu!

U La Ligi postoje financijska pravila i svaki klub smije potrošiti određeni iznos na plaće igrača. Taj iznos uvjetuje zarada svakog kluba, stoga je suma različita za svakog prvoligaša u Španjolskoj. U računicu idu i dugovi te financijski gubici, a klubovi koji su pretjerali moraju "izrezati" dio plaća i pronaći novi izvor zarade kako bi registrirali pojačanja. Prilikom Olmova dolaska Barca je nekako uspjela ispuniti sve te stroge uvjete, ali samo privremno, odnosno do 1. siječnja. Naime, velikan iz Katalonije dobio je samo privremenu dozvolu da koristi bivšeg dinamovca, dok traži rješenje za "dugoročni spas" i Olmovu konačnu registraciju.

Prošlo je više od četiri mjeseca od Olmova dolaska, ali puno pomaka, što se tiče Barcinih financija, jednostavno nema. Klupski izvori otkrili su za The Athletic kako novi sponzorski ugovor s Nikeom, prema kojem bi Katalonci u sljedećih 14 godina trebali uprihoditi čak 1,7 milijardi eura, neće biti dovoljan za Olmovu registraciju. A ako do 31. prosinca ne pronađe rješenje, Barcelona može izgubiti Olma – besplatno! Naime, španjolske novine Mundo Deportivo prenijele su kako Olmo ima ugovornu klauzulu prema kojoj Barcelonu može napustiti bez odštete ako u siječnju ne bude registriran! No u Barci još vjeruju da će pronaći neko rješenje u zadnjem trenutku.