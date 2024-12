Što će biti s Danijem Olmom? Ključni čovjek trakavice nervozno gestikulirao na pitanje novinara

Da se početkom aktualne natjecateljske sezone u Barceloni nisu ozlijedili Andreas Christensen i Ronald Araujo, veliko je pitanje bi li Dani Olmo ikada zaigrao za momčad pod vodstvom Hansija Flicka. Bez dvojice braniča, Barca je mogla registrirati Danija Olma samo do kraja tekuće kalendarske godine. Budući kako je sigurno da će se barem jedan od dvojice vratiti za 2025., Olmova registracija, da bi bila valjana, morat će biti prisnažena s otprilike pedesetak milijuna eura u klupskoj blagajni. Pravila španjolskog financijskog fair-play sustava su jasna, tu nema rasprave.

Olmo i njegova agentura to znaju, pa su se po dolasku iz njemačkog Leipziga prošlog ljeta osigurali. U ugovoru s Barcelonom tako stoji da Dani Olmo može otići onoga dana, bio to 1. siječanj ili 1. rujan tekuće godine (dva registracijska prozora u Španjolskoj, op.a.), ako ga se ne bude moglo registrirati za naredno razdoblje. Svakako, pruža to određenu slamku spasa za bivšeg nogometaša Dinama, ali i ostavlja za sobom niz pitanja.

Da bi registrirala Olma za drugu polusezonu, Barcelona do 31. siječnja mora knjigovodstveno provesti barem dio poslova o kojim se priča. Zna se da su potpisali bogati 14-godišnji sponzorski ugovor s Nikeom, a još uvijek nije potvrđeno to da su prodali VIP-lože na novom Camp Nou za idućih 20 godina. Nastavak je to već uhodane prakse po kojoj Barcelona, da bi opstala na tržištu prodaje budući prihod...

VIDEO: Ovako izgleda lokacija Modrićevog penthousea u centru Zagreba. Vatreni je dao bogatstvo

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Olmo je sinoć igrao u Dortmundu protiv Borussije i asistirao za jedan od tri Barcina pogotka u pobjedi 3:2. Nakon utakmice oglasio se sportski direktor kluba, legendarni Portugalac Deco.

"Siguran sam da ćemo moći registrirati Olma prije kraja godine. Klub naporno radi i mirni smo po pitanju svega", kazao je Deco za španjolsku TV-postaju Movistar.

Dodao je Deco nakon opetovanih pitanja novinara, uz prilično vidljive gestikulacije poruku navijačima da ne brinu te da su svi u klubu, kao i sam igrač mirni po pitanju svega. Vidjet ćemo, Barca ima još dvije utakmice do kraja kalendarske godine, a hoće li to biti i zadnje Olmove u dresu kluba u kojeg se tek nedavno vratio, vrijeme će pokazati.