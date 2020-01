Pale teške riječi: On više nikada neće zaigrati za hrvatsku reprezentaciju!

Zoran Gobac, dopredsjednik HRS-a, u svom stilu dao je odgovore na neka pitanja koja su bila u zraku oko hrvatske reprezentacije.

- Prvo ću pojasniti situaciju oko Manuela Štrleka. On je samovoljno otkazao reprezentaciju, a znamo što znači. Prema odluci skupštine HRS-a oni koji ne žele igrati za reprezentaciju izabrali su put bez povratka. Dakle, Manuel Štrlek više nikad neće igrati za hrvatsku reprezentaciju, ma tko god bio izbornik. To je njegova odluka, nikako ne naša. Ako je bio nezadovoljan statusom to je trebao zadržati za sebe i prihvatiti odluku. Bilo je puno većih igrača od njega kojima tako nešto nije palo na pamet, primjerice Ivano Balić – rekao je Gobac.

Koji su nam ciljevi na skorašnjem Europskom prvenstvu?

- Plasirati se na Olimpijske igre u Tokiju. Znači moramo biti što bolje plasirani, pri vrhu, a uvijek idemo po zlatnu medalju. Imamo puno igrača koji još nisu osvojili nijednu medalju na velikim natjecanjima i oni moraju biti gladni uspjeha. Igrali jako dobro znaju da u reprezentaciji ne igraju za novac, novac će kasnije doći. Da se razumijemo, put do Beča i drugog kruga neće biti nimalo lagan. Bit će naprotiv težak. Nismo kompletni, to morate znati. Nedostaje nam tri, četiri ozbiljna igrača – rekao je Gobac i dotaknuo se još samo jedne teme...

- Ovo je zadnja godina u kojoj će Lino Červar biti na klupi reprezentacije. On je naš najtrofejniji trener, doveo je reprezentaciju od dna do vrha i na tome mu treba skinuti kapu do poda. Duboki naklon. Nećemo dozvoliti da ga se vrijeđa od strane kvazi trenera koji jedva čekaju komentirati svaki njegov potez. Nakon Tokija Lino će postati koordinator za muški rukomet, te prvi čovjek trenerske organizacije u Hrvatskoj – zaključio je Gobac.

