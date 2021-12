MENADŽER O BOČKAJU

'Ovaj transfer mogao bi odlučiti borbu za naslov! Pero je bio mlad i lud, a sad može i do reprezentacije'

Transfer Petra Bočkaja iz Osijeka u Dinamo nije iznenadio one koji su znali njegov put, a jedan od tih je Željko Pakasin na čiji je nagovor Pero napustio Dinamo. – Ljudi kažu da je ovakav ili onakav. Ma on je sjajan čovjek, to što je bio mlad i lud, pa to se dogodi svima. Zagorac je to, mora biti malo veseo, ali on je profesionalac. Sad je on sazrio i kao igrač i kao osoba i vidi se njegov napredak, stvarno je zaslužio ovu priliku i mislim da će je opravdati.