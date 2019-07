Za prolaz u polufinale Svjetskog prvenstva u Gwangjuu hrvatska vaterpolska reprezentacija borit će se u utorak u 8.30 sati po našem vremenu najvjerojatnije s Njemačkom.

Teško bi se, naime, moglo očekivati da bi slabašna selekcija Južnoafričke Republike mogla iznenaditi momčad čuvenog Hagena Stamma, ali bit ćemo pametniji u nedjelju nakon što završi utakmica osmine finala između Njemačke i JAR-a (počinje u 11.30 sati).

Igrači sanjaju samo medalju

U svakom slučaju moglo bi se reći da u Koreji, što se hrvatskih vaterpolista tiče, sve ide po planu. Nakon tri uvjerljive pobjede u skupini B ozračje u nacionalnoj vrsti je, naravno, jako dobro, onakvo kakvo i inače vlada posljednjih godina u našoj reprezentaciji.

– Prvi dio prvenstva smo završili, mogu čestitati momcima na svemu što su pokazali do sada. Drago mi je da smo i u utakmici s Kazahstanom, bez obzira na snagu suparnika, bili potpuno u utakmici. Na to sam momke upozorio uoči utakmice. Važno je bilo izbjeći eventualne ozljede koje se događaju kada ne uđete sa sto posto u ovakav tip utakmice u kojoj ste potpuno dominantni. A isto je tako važno izbjeći nepotrebne prigovore sucima da ne bismo dobili kazne za najvažnije utakmice koje nam predstoje. No, sada ovaj prvi tjedan treba zaboraviti, nema ga više! Ne postoji! – istaknuo je Ivica Tucak, s 12 hrvatskih seniorskih medalja najtrofejniji naš izbornik (Ratko Rudić imao ih je deset, iako s nešto više zlata).

I igrači su potpuno “unutra”, vidi se da 24 sata žive i sanjaju samo o medalji, odlasku na Olimpijske igre u Tokiju i – zašto ne reći – o zlatu kao najvećoj nagradi za sve uloženo na mukotrpnim pripremama.

– Zacrtani plan za prvi dio prvenstva smo ostvarili. Sad se okrećemo onome što je ispred nas, najprije utakmica četvrtfinala, vjerojatno protiv Njemačke. Željeli smo imati ta četiri dana stanke, iako to neće biti klasični odmor. Imat ćemo treninge i prijateljske utakmice i to će nam sigurno dobro doći. Sve je to tako nekako i zacrtano, to smo i željeli uostalom. Sad ćemo analizirati i prodiskutirati igru Nijemaca i pripremiti se za njih – kaže Anđelo Šetka, trostruki strijelac u utakmici s Kazahstanom.

Nijemci, naravno, nisu nepoznanica za naše momke, družili su se nedavno na našem moru. – S njima smo odradili zajedničke pripreme u Šibeniku prije odlaska na Svjetsko prvenstvo, a u Splitu smo odigrali i službenu prijateljsku utakmicu (bilo je 22:10 za Hrvatsku – op. a.). Dobra su i čvrsta momčad. No, ipak će najviše toga ovisiti o nama, ako budemo pravi, vjerujem u našu pobjedu i ulazak u polufinale – zaključio je sidraš Luka Lončar koji je u prve tri utakmice zabio pet pogodaka.

Četvrtfinale u utorak

No, vratimo se izborniku. Na pitanje kako će igrači provesti ova tri dana do utakmice s Njemačkom, spremno odgovara:

– Neće biti puno slobodnog vremena. U subotu trening, a u nedjelju sam već dogovorio sparing-utakmicu s Talijanima. A ponedjeljak je već dan uoči utakmice. Proletjet će to brzo. Treba ostati s glavama unutra, razmišljati o prvenstvu, a ne o nečemu drugome. I ono što uvijek ponavljam: treba ostati čvrsto s nogama na zemlji. Ali isto tako želim da budemo svjesni svoje snage, da znamo koliko vrijedimo i koliko možemo. Samo ćemo tako otići do kraja – najavljuje izbornik Tucak.

Raspored utakmica osmine finala (nedjelja): Crna Gora – Australija (7), Grčka – SAD (8.30), Španjolska – Japan (10), Njemačka – JAR (11.30).

Četvrtfinale je u utorak, polufinale u četvrtak, a finale je na rasporedu u subotu.