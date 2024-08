Mladi Španjolac 'potonuo' u Americi! Ovako rano nije ispao već tri godine

Iznenađenje na US Openu priredio je Nizozemac Botic van de Zandschulp (ATP– 74.) koji je u meču drugog kola sa 6:1, 7:5, 6:4 izbacio trećeg tenisača svijeta Španjolca Carlosa Alcaraza, pobjednika turnira 2022. godine. Španjolski tenisač, koji u kolekciji ima četiri Grand Slam naslova, nije doživio poraz u ovoj fazi Grand Slam natjecanja od srpnja 2021., u Wimbledonu, u svojoj prvoj godini na Touru.

Sinner lakoćom dalje

– Igrao je jako dobro. Očekivao sam da će mi "dati" više slobodnih poena. To me je poremetilo. Nisam znao kako podići svoju razinu. Ostao sam na istoj razini tijekom cijelog meča, to nije bilo dovoljno za pobjedu ili za priliku da se vratim – rekao je nakon meča 21-godišnji Alcaraz.

Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner s lakoćom se plasirao u 3. kolo posljednjeg Grand Slam turnira sezone, US Opena koji se igra u New Yorku, on je u dvoboju 2. kola sa 6:4, 6:0, 6:2 nadigrao Amerikanca Alexa Michelsena. Nikola Mektić i Nizozemac Wesley Koolhof prošli su u drugo kolo US Opena, 11. nositelji su na startu bili bolji od nizozemsko-australske kombinacije Tallon Griekspoor/Thanasi Kokkinakis – 6:2, 7:6(4). Sljedeći suparnici bit će im Brazilci Rafael Matos i Marcelo Melo.

GALERIJA Đoković uživao na jahti u Hrvatskoj, a čovjek pokraj njega je gnjusnim potezom šokirao javnost

Prva tenisačica svijeta Poljakinja Iga Świątek izgubila je samo jedan gem u susretu 2. kola US Opena, ona je deklasirala Japanku Enu Shibaharu sa 6:1, 6:0.

Duje Ajduković zaustavio je Marina Čilića u hrvatskom dvoboju drugog kola ATP Challengera u španjolskom Manacoru na Mallorci (nagradni fond 74.825 eura), Splićanin je slavio nakon tri seta i dva sata igre – 7:6(4), 4:6, 6:3. Prvi je set Ajduković dobio u tie-breaku, a Čilić zatim uzima drugu dionicu pa je odluka pala u trećem setu koji Splićanin otvara s 3:0, prednošću koju je uspio zadržati do kraja dvoboja. Ajduković je meč završio s učinkom od 17 asova (Čilić 10) uz 61 posto pogođenog prvog servisa. Iskoristio je obje break-lopte, dok ih je Čilić iskoristio dvije od četiri.

Brkić i Šimundža dalje

Od četvorice hrvatskih predstavnika u drugom kolu ITF World Tennis Toura u Slovenj Gradecu (nagradni fond 15.000 dolara) četvrtfinale su izborila dvojica – Josip Šimundža i Jerko Brkić. Šimundža je nakon tri seta zaustavio Slovaka Radovana Michalika – 7:6(3), 3:6, 6:3. Brkić je bio uvjerljiv protiv Talijana Nicole Vidala – 6:2, 6:2. Vito Tonejc je u drugom kolu izgubio od Čeha Dominika Kellovskog – 2:6, 4:6, a Nikola Bašić od Ukrajinca Olega Prihodka – 3:6, 4:6.

VIDEO Donna Vekić zaradila je ogroman novac, no kaže: Nisam rastrošna, pazim kako trošim