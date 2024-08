Đoković ispao s US Opena! Prvi puta u 7 godina ostaje bez ijednog Grand Slama

Srpski tenisač Novak Đoković neće uspjeti obraniti naslov na zadnjem Grand Slam turniru sezone US Openu nakon što ga je u trećem kolu eliminirao Australac Aleksej Popyrin s 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Đoković, koji je na Olimpijskim igrama u Parizu osvojio zlatnu medalju, tako je ostao i bez prilike da osvoji 25. Grand Slam naslov. Za Australca Popyrina, koji je ove godine izgubio od Đokovića i na Australian Openu i na Wimbledonu, ovo je najveća pobjeda u karijeri.

"Potrošio sam puno energije osvajajući zlato, a stigao sam u New York samo se nisam osjećao svjež psihički i fizički. Ali budući da je US Open, pokušao sam i dao sam sve od sebe. Nisam imao nikakvih fizičkih problema. Samo sam se osjećao bez plina i to ste mogli vidjeti po načinu na koji sam igrao", rekao je Đoković nakon meča. Đoković je imao pet break lopti u otvaranju, ali nije uspio iskoristiti nijednu od njih, dok je Popyrin oduzeo servis u svojoj prvoj prilici za vodstvo od 5-4 na putu do osvajanja prvog seta.

Popyrin je ponovno napravio break u drugom za prednost od 3-2 i preuzeo kontrolu, a onda i osvojio drugi set. Đoković je uspio osvojiti treći set i činilo se da se vraća u meč, no već je četvrti pokazao da ipak ništa od toga. Popyrin je uzeo servis za vodstvo 3-2 u četvrtom setu i nije ispustio prednost do kraja. Đoković je u meču napravio čak 14 dvostrukih pogrešaka, što je njegov rekord u Grand Slam meču, dok je njegov Popyrin imao 50 winnersa.

Ovaj poraz znači da će Đoković ovu sezonu završiti bez Grand Slam naslova prvi put od 2017. godine. Đoković se tako pridružio trećem nositelju Španjolcu Carlosu Alcarazu kojeg je u dva seta iznenadio Nizozemac Botic van de Zandschulp. Popyrin će u četvrtom kolu igrati s Amerikancem Francesom Tiafoeom.

"Čestitam njemu i njegovom timu. Bio je bolji i zaslužio je pobjedu. S obzirom na to kako sam igrao i kako sam se osjećao od početka turnira, 3. kolo je uspjeh. Igrao sam možda svoj najgori tenis ikad, a servis mi nikad nije bio gori. Ne možete pobijediti na ovako brzoj podlozi bez servisa, bez šanse za lake poene, s lošim postotkom prvog servisa i dvostrukim pogreškama. Ne možete. Posebice ne protiv igrača koji su u formi kao što je Alexei, koji serviraju dobro i stvaraju pritisak na vaš servis. Da, bio je ovo užasan meč za mene", rekao je Đoković nakon poraza.

