Osijek nikad nije ispao iz Prve HNL, trenirala su ga tri naša izbornika, a dao je Šukera, Grnju...

NK Osijek slavi u nedjelju 75. rođendan. Klupska stranica navodi neke važne datume iz bogate povijesti bijelo-plavih: 27. veljače 1947. osnovano je Fiskulturno društvo Proleter. NK Proleter 1950. godine izdvaja se iz redova istoimenog Fiskulturnog društva i nastavlja djelovati samostalno. U rujnu 1962. godine NK Proleter preimenovan je u NK Slavonija, a od proljeća 1967. postaje NK Osijek. On je u Prvoj saveznoj ligi bivše Jugoslavije najprije bio od 1953. do 1956., zatim od 1977. do 1980., te od 1981. do 1991. NK Osijek u proteklih je 75 godina osvojio samo jedan trofej, Hrvatski kup 1999. godine, no NK Osijek oduvijek je bio više opojna nogometna romantika nego suha statistika. NK Osijek je primjerice, zajedno s NK Zagrebom, rekorder posjećenosti maksimirskoga stadiona. Njihovu je kvalifikacijsku utakmicu 1973. godine u Zagrebu uživo gledalo čak 64.128 gledatelja. NK Osijek, simbol sportske Slavonije, oduvijek je bio nepresušni izvor nevjerojatno darovitih nogometaša. Tako je u Gradskom vrtu stvorena i afirmirana Zlatna kopačka Svjetskog prvenstva Davor Šuker, ovdje je nogometno izrastao i najbolji Dinamov strijelac u povijesti I. Cvitanović, pa srebrni vatreni Vida, pa ikone slavonskih travnjaka s kraja 70-ih, Grnja, Čordaš, Lukačević, Dumančić, Lj. Petrović... Kasnije i proslavljeni internacionalci Žitnjak, Špehar, J. Vranješ, Babić, Krpan, Bjelica...

Mnogi vjerojatno ne znaju da je Osijek u ljeto 1978. godine u prijateljskoj utakmici ugostio tadašnjeg engleskog prvaka Nottingham Forest. Završilo je 1:1, a NF je, predvođen legendarnim trenerom Brianom Cloughom, u Gradskom vrtu počeo uzlet prema naslovu europskog prvaka. Tri godine kasnije, u studenome 1981. godine, Osijek je u utakmici Srednjoeuropskog kupa ugostio slavni Milan predvođen Francom Baresijem. U Osijeku je bilo 1:1, a na San Siru 2:1 za Milan.

NK Osijek trenirala su trojica bivših izbornika, Čačić, Poklepović i Blažević, a u Osijeku je prvi samostalni trenerski posao imao i budući europski prvak sa C. zvezdom, Bosanac iz Posavine Ljupko Petrović. Za NK Osijek nastupala su i dvojica nogometaša koja su kasnije osvojila europski klupski naslov: Crnogorac Marović s C. zvezdom (1991.) i Šuker s madridskim Realom (1998.).

Osijek od početka Prve HNL, uz Dinamo, Rijeku i Hajduk, jedini nije bio drugoligaš, što ga čini uvaženim članom velike četvorke. No, jedna važna karika ipak nedostaje, a Osječani je sanjaju: jedini od njih nisu bili prvaci. Mađarski kapital i slavonski inat zasad izgledaju kao obećavajući spoj.