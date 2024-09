Novo pojačanje u Zagrebu želi zaigrati s najjačima na svijetu: 'Otkrit ću vam kako sam došao ovdje'

Nova sezona regionalne košarkaške lige, koja se pojačala s momčadi iz Dubaija, večeras se u 21 sat u Zagrebu otvara hrvatskim derbijem Cibone i Zadra. Hrvatski prvak, favorit za osvajanje naslova i ove sezone, dolazi na noge presloženoj Ciboni za koju je, za razliku od Zadra, trenutno teško reći što se od nje može očekivati. Zadar jest ostao bez svoje glavne poluge, dvostrukog MVP-ja regionalne lige Luke Božića (otišao u Španjolsku) te sjajnog šutera Darija Drežnjaka (otišao u Italiju), no zato se obnovio reprezentativcima regionalnih reprezentacija – Bošnjakom Amarom Gegićem i Crnogorcem Vladimirom Mihailovićem. Osim toga stigli su još i Kalajžić, australski Hrvat Gilbert i Amerikanac Wahl, a u matični klub vraćen je Sikirić.

Najveći Cibonin igrački gubitak je odlazak sjajnog beka Aleksandra Aranitovića (Španjolska), a dobitak bi trebao biti dolazak američkog razigravača Anthonyja Barbera i južnosudanskog šutera Petera Joka, igrača koji je nastupo na ovoljetnim Olimpijskim igrama. Vodstvo financijski i dalje klimavog kluba uspjelo je zadržati kapetana Radovčića, šutera Majcunića i skočnog Perasovića, a u klub su se vratili šuter Smajlagić te centri Vuković i Bundović. Iz Dubrave je doveden Toni Ročak, iz Škrljeva mladi reprezentativac šuter Vigo Bart, a iz Šibenke Luka Skorić. Njih su u momčadi dočekali Cibonini klinci Pavković i Katanović dok je talentirani razigravač Bubalo (17) posuđen drugoligašu Boscu.

A sve njih najviše bi trebao razigravati 30-godišnji Anthony Barber, brzonogi bek koji za sobom ima 12 klubova i iskustvo kraćeg igranja u NBA ligi čega se i dalje ne odriče pa je zato i pristupio klubu ABA lige znajući da je ovo regionalno natjecanje dobar izlog za skaute NBA klubova, ali i najjačih europskih klubova.

– Igrat ću u jakoj ligi momčadi s dobrim igračima. NBA liga uvijek je primarni cilj, no sada sam ovdje i neću razbijati glavu ligom kojoj trenutačno ne pripadam. A dospjeti u NBA ligu jako je teško jer milijuni momaka iz cijelog svijeta žele dospjeti u taj svijet.

A on se ovako odlučio za hrvatski klub za kojeg, do tada, vjerojatno nije niti čuo:

– Moj agent i ja poznajemo Cibonina trener Chrisa Thomasa, a meni je ugodno igrati s njim u zajedničkom nastojanju da pomognemo ovom klubu da se digne na višu razinu.

Na pitanje što to on može dati ovoj momčadi, igrač koji je svoj nadimak "Mačka" (Cat), od svoje starije sestre dobio i prije no što je brzina postala njegov "trademark", odgovorio je ovako:

– Vrlo sam brz s loptom, mogu zabijati, ali i činiti suigrače boljima. Znam se nametnuti kao lider i vjerujem da ću to u ovom timu i biti.

Može li ova Cibona trčati u brzini u kojoj to čine NBA klubovi, a to bi to htio i njezin novopostavljeni američki trener Chris Thomas?

– On zna kako ja igram, a ja doista mogu ubrzati timsku igru, ali kreirati otvorene šuteve našim vanjskim igračima među kojima primjećuje nekoliko odličnih šutera. Na treninzima sam dobio osjećaj što suigrači mogu, bit ćemo mi dobri. Imat ćemo mi, dakako, oscilacija, ali vjerujem da možemo igrati atraktivnu košarku.

Pitali smo ga i je li čuo s koliko se financijskih problema suočava negdašnji dvostruki prvak Europe?

– O da, vrlo sam upoznat s time i o tome sam razgovarao i s trenerom i agentom. Međutim time ne razbijam glavu. Vjerujem da tu neće biti problema.

A nakon posljednje provjere i poraza od regionalnog ligaša Krke (69:72), trener Thomas nije bio nimalo uznemiren. Štoviše.

– Mi smo u ovoj utakmici na klupi ostavili 35-40 koševa jer Barber i Bundović nisu igrali. Zbilja sam impresioniran Bundovićevom igrom leđima košu, čujem da je jedan od najboljih u tome u cijeloj regiji. Peter Jok je još malo šuterski suzdržan jer se pokušava prilagoditi momčadi, a ja očekujem da će nam se u dogledno vrijeme pridružiti i nigerijski centar Talib Zanna kojem se oduljilo s papirologijom.