Amerikanac u Zagrebu najavljuje velike stvari: 'Napustio sam sjajan posao kako bih došao ovdje'

Dubrava kup, turnir četiriju premijerligaša, bio je prilika za vidjeti kako će izgledati nova Cibona. Barem njezin hrvatski dio jer strana pojačanja još nisu zaigrala. Nakon što su cibosi pobijedili Cedevitu Junior (75:70) i izgubili od Dubrave (78:82), porazgovarali smo kratko s njihovim novim trenerom Christopherom Thomasom, 43-godišnjim američkim stručnjakom s iskustvom rada u razvojnoj G ligi, kanadskoj profesionalnoj ligi (CEBL) i NCAA košarci, a bio je jedne godine i pomoćni trener Boži Maljkoviću na klupi Slovenije. Baš kao što nam je rekao jedan član momčadi, riječ je o treneru punom entuzijazma i pozitivne energije pa je tako zvučao i nakon izgubljenog finala turnira.

– Kao sportaš vi uvijek želite pobjeđivati i osvajati trofeje, bilo da je u pitanju mali predsezonski turnir kao ovaj, nacionalni kup ili prvenstvo, no nama je ovog časa najvažnije postaviti temelje. Svaki dobar arhitekt reći će vam da su za izgradnju lijepe zgrade potrebni čvrsti temelji. A mi upravo to radimo, gradimo čvrste temelje.

Po tome što u završnici finala s Dubravom nije koristio veterane poput Vukovića i Smajlagića dojam je da mu je od pobjede nešto drugo bilo važnije.

– Točno, htio sam vidjeti kako će neki igrači reagirati u završnici i na nekim pozicijama. Vuković je to činio na stotine puta, a ja sam, recimo, htio vidjeti kako će se u toj situaciji ponašati jedan Luka Skorić.

Kad smo već kod mladih (Skorić, Bart, Bubalo, Pavković, Jakić, Katanović) primijetili smo da novi trener naglašeno forsira krilnog igrača Katanovića na poziciji razigravača.

– Apsolutno, Borna će biti razigravač i mi ćemo ga razvijati u tom smjeru. Uostalom, za njega se već zanima dvadesetak koledža iz prve NCAA divizije jer taj je dečko talent te razine. On će biti igrač euroligaške razine, nemam dvojbi oko toga. I bio bi kriminal ne omogućiti mu da razvija svoju igru, ne dati mu priliku da igra.

To što su momčadski napadi povremeno izgledali stihijski, "coach" Thomas je objasnio ovako:

– Imali smo sedam treninga zajedno, a još nemamo pojačanja i u našoj igri ništa još ni izbliza nije čvrsto. No sretan sam s onim gdje smo sada. Kao što ste mogli vidjeti, večeras smo igrali s puno mladih igrača, onih koji trebaju skupiti što više iskustva i tome predsezona i služi. Uostalom, ovog časa imamo samo tri akcije, no pokušavamo promijeniti cijeli stil igre.

A njegova ideja novog stila igre je igrati brzo i biti najbrža momčad u Premijer ligi. Međutim valjda je svjestan da je između brze i brzoplete igre vrlo tanka linija.

– Želimo igrati brzo, a ovi dečki u takvoj brzini dosad nisu igrali i zato se sada muče i lopta im bježi. No, ne želimo igrati sporo, rješavati napad u posljednjih pet sekundi. To nećemo raditi, mi ćemo šutirati iz svake pozicije, već u sedmoj sekundi napada ako možemo.

Valjda to ne znači da će šutirati svatko tko je otvoren, čak i ako nema šuterski rang.

– Naravno da ne i to je sasvim jasno. Razmještanje u napadu loše nam je jer naši centri još ne trče dovoljno brzo i ne zauzimaju pozicije. Ali i to će doći. Cilj će nam biti doći do kvalitetnog šuta u prvih sedam sekundi napada, svaki put kada je to moguće.

Što je to što novi trener očekuje od tri Cibonina stranca – Amerikanca Anthonyja Barbera (30, 185 cm), Južnosudanca Petera Joka (30, 198 cm) i Nigerijca Taliba Zanne (33, 206 cm)?

– Od njih očekujem puno. Ritam kojim ćemo igrati određivat će naš razigravač elitne razine Cat Barber koji će vući loptu kao da ima raketu na leđima. Peter Jok jedan je od najelitnijih šutera na svijetu koji je na Olimpijskim igrama šutirao trice za 46 posto, a na prošlom Svjetskom prvenstvu je Srbiji zabio 21 koš i to će moći našem "spejsingu". Centar Zanna sprintat će zajedno sa svima i graditi poziciju.

Iz Thomasova entuzijazma i pozitive proizlazi i da se Cibona pojačala jačim internacionalcima nego što ih je posljednjih godina imala, no to ćemo tek vidjeti. U svakom slučaju spomenutu trojku, kao i trenera, plaćat će strani investitori, a za ostatak momčadi novac će morati naći direktor Tomislav Šerić sa svojim suradnicima. Hoće li takvo financiranje, ali i klupski dug veći od šest milijuna eura, biti problem?

- Ja tu ne vidim problem.

Želite li reći da vi gledate samo parket?

– Ne, gledam ja što se događa i izvan parketa, ali ja ni tu ne vidim problem. Uostalom, nisam napustio dobar nego sjajan posao da bih preuzeo Cibonu što ne bih učinio da nisam siguran da je sve vezano uz ovaj klub 100 posto čvrsto, da sve ide u dobrom smjeru. Ne bih dolazio da ne vjerujem u smjer u kojem ovaj klub ide i da ja u tome mogu pomoći.

A koji je to bio dobar posao?

– Radio sam na Long Island Universityju, pomagao sam glavnom treneru Rodu Stricklandu da izgradi program što on i čini i vjerujem da će sa svojim timom biti najbolji u svojoj konferenciji.

Zanimalo nas je kako novog klupskog trenera doživljava i klupski direktor Tomislav Šerić?

– Chris je veliki radnik, to ne govorim samo ja, nego i igrači. Pa on je mokar na svakom treningu. O njemu za sada čujem samo pohvale pri čemu ipak ne mogu znati što će to značiti za rezultat kluba. Sviđa mi se i stil koji planira uvesti, a to je onaj s ubrzavanjem igre i puno trčanja što je trend i u drugim loptačkim sportovima. S obzirom na to da će on obnašati ulogu i sportskog direktora, morat će se pobrinuti da u višoj brzini treniraju i igraju i naši mlađi uzrasti.