Novi skandal: Perišićev suigrač na tribinama, Wanda Nara nije ostala dužna

Argentinski napadač Intera Mauro Icardi opet se našao u centru pozornosti, a sve je "začinila" njegova kontroverzna supruga i menadžerica Wanda Nara.

Naime, Icardi nakon novog skandala nije konkurirao za utakmicu s Lazijom. Talijanski mediji otkrili su da se u petak tijekom video analize protivnika odbio ispričati suigračima zbog svih problema koje je radio u klubu. Trener Spalletti na to je ljutito reagirao i poručio mu da neće igrati.

No, na odgovor Argentinca nije se dugo čekalo. Iz njegovog se tabora oglasila Wanda Nara koju mnogi smatraju odgovornom za sve što se događa između Icardija i Intera.

- Mauro je spreman igrati i sve je to trenera. Još se nije oglasio tako da Spalletti možda i ne govori istinu. Mauro samo čeka zaigrati i to je sve - rekla je Wanda Nara.

Icardi i Wanda Nara s tribina su gledali poraz Intera od Lazija (1:0).

- On je spreman pomoći momčadi i stalo mu je do suigrača. No, ne treba to glasno govoriti.

