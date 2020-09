Nikad lakše do četvrtfinala, na putu samo jedni Europljani

Lino Červar, izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, uvijek je oprezan kad je riječ o ždrijebu za velika rukometna natjecanja. No, kada je Hrvatska dospjela u skupinu s Angolom, Japanom i Katarom za Svjetsko prvenstvo koje će se od 13. do 31. siječnja održati u Egiptu, jednostavno je morao reći da je zadovoljan.

Bolje da nema osmine finala

I mora biti jer Hrvatska bi bez problema trebala ući u drugi krug, i to sa sve tri pobjede, a u drugom krugu također nije mogla proći bolje. Osim Danske, čekaju je Bahrein i Argentina, osim ako Kongo ne iznenadi. Drugim riječima, Hrvatska nikad nije imala lakši put do četvrtfinala. Na Svjetskom prvenstvu u Egiptu nema osmine finala, već će se nakon drugog kruga odmah igrati četvrtfinale. Otkako Hrvatska igra na svjetskim prvenstvima, uvijek su utakmice osmine finala ili bile kobne ili smo prošli kroz ušicu igle. Tako smo u osmini finala 1995. u Islandu svladali u osmini finala Tunis, i to tek izvođenjem sedmeraca. Dvije godine kasnije, u Japanu, izbacila nas je Španjolska, a 1999. u Egiptu Jugoslavija. Ništa bolje nije nam bilo u osmini finala na SP-u u Francuskoj 2001. kada smo u produžetku izgubili od Ukrajine. Potom se osmina finala nije igrala od 2003. do 2015., a u tom vremenu bili smo jednom prvi (2003.), dvaput drugi (2005. i 2009.), jednom treći (2013.), te dvaput peti (2007. i 2011.).

Osmina finala vraćena je 2015. u Dohi. U osmini finala igrali smo protiv Brazila i jedva pobijedili (26:25), a dvije godine kasnije, u Francuskoj, u osmini finala izbacili smo Egipat, ali uz dosta teškoća (21:19). Osmina finala ukinuta je prije dvije godine u Njemačkoj kada smo na kraju bili šesti zbog kobnog poraza od Brazila u drugom krugu.

– Budemo li igrali kao na posljednjem Europskom prvenstvu kada smo osvojili srebro,bit ćemo optimistični i za Svjetsko prvenstvo. Dakle, moramo igrati borbeno i disciplinirano. Svaki je suparnik vrijedan pažnje i za svakog se moramo ozbiljno pripremiti. Naravno, SP bit će specifičan po tome što će sve reprezentacije doći s umornim igračima. Zbog pandemije se sva nacionalna prvenstva i europski kupovi te regionalna liga igraju ubrzano. Uz borbu s vidljivim suparnicima, morat ćemo se boriti i s onim nevidljivim – koronavirusom. Jako je bitno da se nitko ne zarazi – kaže hrvatski izbornik Lino Červar.

Japan i Angola nedorasli

Malo o suparnicima u skupini.

– Katar će biti najopasniji. Znam, nije to ona reprezentacija koja je 2015. osvojila srebro, ali uvijek je neugodan. Japan je u uzletu, a Angola ne bi trebala biti neki problem – istaknuo je Červar.

Nekako se ne bismo složili da je Japan u uzletu jer je na posljednja dva svjetska prvenstva osvojio 22. i 24. mjesto. Njegov najbolji plasman je deseto mjesto davne 1970. godine. S Japanom smo igrali dvaput službene utakmice. U kvalifikacijama za odlazak na Olimpijske igre u London 2012. pobijedili smo u Zadru 36:22, a na zadnjem Svjetskom prvenstvu, u Njemačkoj, pobijedili smo s 35:27. S Katarom smo službeno igrali na Olimpijskim igrama u Riju kada smo u prvom kolu izgubili sa sedam razlike (23:30), ali smo ga pobijedili prošle godine na turniru u Poreču. Što se tiče Angole, s njom Hrvatska nikad nije igrala. Angola je igrala na samo četiri SP-a i nikad nije bila više od 20. mjesta. Červar ima iskustva s Angolom jer ju je kao izbornik Makedonije pobijedio na SP-u 2017. s 28:19.

– Što se tiče suparnika s kojima se križamo, imali smo dosta sreće. Vjerujem da smo kvalitetniji od Argentine i Bahreina, a s Danskom će biti neizvjesno. Ispada da u prva dva kruga igramo samo s jednom europskom reprezentacijom, što je dobro – zaključio je Červar.

Dvije skupine prvog kruga iznimno su jake – skupina B: Brazil, Poljska, Španjolska i Tunis, te skupina H: Rusija, Južna Koreja, Slovenija i Bjelorusija.