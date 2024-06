Draženov duh živi i među osmoškolcima, učenice pjevale "Život leti kapetane"

Sportsko nasljeđe Dražena Petrovića itekako je vidljivo i na novim generacijama. Emotivnom izvedbom pjesme „Život leti kapetane“ učenice Osnovne škole Grigor Vitez otvorile su sportsko druženje i najavile Memorijalnu utakmicu u sjećanje na Dražena Petrovića koja će se u Areni Zagreb održati 5. rujna. U prodaji u sustavu Eventim.hr su posljednje slobodne ulaznice.

- Ja sam od prvog trenutka govorila da neke stvari moram zapisati upravo zbog generacija koje dolaze. Sada se vidi da je to bio pravi korak jer Dražen je ušao u vrtiće, škole, djeca o njemu stvaraju i to je moj najveći uspjeh! – istaknula je Biserka Petrović i dodala:

- Draženu nismo ništa dodavali, samo smo htjeli da njegova ostavština i njegov odnos prema čovjeku ostane za generacije koje dolaze.

Promotivni događaj na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu, na kojem su mladi košarkaši iz OŠ Grigor Vitez zaigrali košarku, bio je i Marko Petrović – predsjednik Udruge Dražen Petrović, stigli su i Draženovi nekadašnji suigrači iz reprezentacije Andro Knego i Danko Cvjetićanin. Bili su tu i vaterpolo legenda Dubravko Šimenc, kao i jedan od Draženovih prijatelja Zvonimir Sunara Suki.

- Sretan sam što sam igrao s Draženom. On je zaista bio pravi primjer velikog odricanja i života za košarku. Dražen je u današnjim vremenima kad su se izgubile prave vrijednosti, pravi simbol rada, natjecateljskog duha, ambicije i sportskog života. Drago mi je što ću biti dio memorijalne utakmice za njega, on je to zaslužio. Bit će to pravi spektakl najboljih košarkaša Europe, stoga pozivam sve da dođu – istaknuo je Danko Cvjetićanin.

Prije gotovo 60 godina u Šibeniku je rođen jedan od najpoznatijih svjetskih košarkaških virtuoza Dražen Petrović. Danas, generacije i generacije ljubitelja sporta žive Draženov duh i odaju počast sportskom velikanu, ali prije svega velikom čovjeku koji je živio sportski duh. Ususret Draženovom rođendanu, njegova obitelj, Vlada Republike Hrvatske, Grad Zagreb, Hrvatski košarkaški savez te partneri organiziraju projekt "Memorijalna utakmica u sjećanje na Dražena Petrovića".

- Sretni smo što smo počeli s aktivnostima ususret Memorijalnoj utakmici u sjećanje na Dražena Petrovića. Ovime Draženu odajemo počast i spomen na sve što je ostavio. Već 25. srpnja u Šibeniku imamo sljedeću akciju u koju ćemo uključiti veliki broj mladih, promovirati još puno lijepih stvari o kojima šira masa i ne zna mnogo. Ono što nam je posebno drago je što nam se pridružila osnovna škola Grigor Vitez na čelu s ravnateljicom Vlatkom Kovač koja je dovela svoju žensku klapu koja je otpjevala "Život leti kapetane". To su djeca koja su nedavno radila predstavu te seriju prekrasnih slika u spomen na Dražena Petrovića. Njih ćemo imati prilike vidjeti na zagrebačkom Zrinjevcu 4. i 5. rujna uoči same utakmice – istaknula je Zdenka Zrilić, organizatorska koordinatorica spektakla koji se priprema.

Osim sportskog aspekta, ova utakmica ima i kulturnu vrijednost jer slavi život i nasljeđe Dražena Petrovića, čije ime ostaje sinonim za izvanredan talent, predanost i inspiraciju. Sve u svemu, ova utakmica će biti ne samo sportski događaj, već i prilika za zajedničko sjećanje, kao i prilika za promicanje vrijednosti košarke i sporta općenito. Kombinacija aktualne hrvatske reprezentacije protiv selekcije Europe sastavljene od strane legendarnog košarkaškog trenera Željka Obradovića sigurno će privući pažnju posjetitelja ali i gledatelja diljem svijeta.