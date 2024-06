Zovi, samo zovi! Hrvatski navijači nikad nisu napravili nešto ovakvo

Pao je rekord. Nikad ovoliko hrvatskih navijača nije bilo na tribini kada je riječ gostujućim utakmicama naše nogometne reprezentacije. Nadmašen je rekord iz Lige nacija kada je prošle godine na tribinama u Rotterdamu bilo 30.000 "kockica". Na olimpijskom stadionu u Berlinu naše je bodrilo 40.000 navijača, možda čak i više. Španjolaca nije bilo više od 10 tisuća, taman toliko koliko je UEFA odredila ulaznica navijačima svake reprezentacije.

Ali, naši su se snalazili kako su znali i umjeli, tu nam nema ravnih. Očekivalo se da će ogromna podrška s tribina biti vjetar u leđa Modriću i ostatku momčadi, no nije baš bilo tako. "Zovi, samo zovi" odzvanjalo je stadionom, a naši na travnjaku to nisu pratili. Ni najmanje. I taman kad smo pomislili da smo uspostavili ravnotežu sredinom prvog dijela, uslijedila su dva brza pogotka "furije". Pjesma je stala. Šok i nevjerica na tribinama gdje sjede naši. Što se ovo događa? U redu, imala je Hrvatska prilike da postigle barem jedan pogodak, da smanji rezultat, a onda je primila još jedan. Na poluvremenu su ljudi svakojako komentirali. Imali smo osjećaj kao da to nije velika tragedija, kao da je ovo tek početak, da možemo do kraja turnira puno toga ispraviti.

FOTO Evo kako su navijači diljem Hrvatske pratili utakmicu sa Španjolskom

- Pa nama je bolje da budemo drugi u skupini. Lijepo ćemo ostati u Berlinu, a u osmini finala išli bismo na Mađarsku ili Švicarsku. Gdje ćete bolje od toga – komentirali su naši navijači.

Da, ali da bismo bili drugi, morat ćemo pobijediti u preostale dvije utakmice, Albaniju u Hamburgu i Italiju u Leipzigu,. Nimalo lagan zadatak. No, kako je u drugom poluvremenu bilo koliko-toliko bolje, opet su se probudili naši navijači, pogotovo kada smo dobili jedanaesterac. Nažalost, lopta nas ovoga puta nije htjela. Vratar Simon je svih 90 minuta sačuvao mrežu netaknutom. U sudačkoj nadoknadi konačno su španjolski navijači došli na svoje. Orilo se – Viva Espana, Viva Espana. No, kratko, naši su odgovorili deset puta jače – Zovi, samo zovi.

Na kraju utakmice pokisli igrači smogli su snage pozdraviti dio tribine gdje je bilo najviše naših navijači. Ništa, dečki, glavu gore, Hamburg je novi dan, nova prilika da se vratimo u igru. Pomoć s tribina neće izostati...