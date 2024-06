Krušlin: I 2016. nismo bili favoriti pa smo ipak otišli na Olimpijske igre

Najstariji igrač među kandidatima za nastup na olimpijskim kvalifikacijama koje je okupio izbornik Josip Sesar je 35-godišnji Filip Krušlin. A on je na pripreme stigao u formi jer je prije toga trenirao individualno te je u odličnom tjelesnom izdanju.

- To je neka stvar koji radim preko ljeta, bez obzira na reprezentaciju. Našao sam sebi formulu, da mi je nakon sezone optimalno odmoriti 10-15 dana i onda već ulazim u trening. Nije to divljanje ali si ne dozvolim da skroz izađem iz ritma. Kroz godine sam shvatio da mi to najviše odgovara.

Takva briga o tijelu sugerira da želi produžiti karijeru maksimalno koliko je moguće.

- Pa jest. Ja kada sam počeo igrati nije baš bilo puno igrača s 35 godina koji aktivno igraju košarku, naročito na višoj razini. Dosta stvari se promijenilo a puno toga je i stvar sreće, kako te tijelo posluži a mene služi zasad dobro.

Za razliku od prvog dijela karijere gdje mu se dogodio i lom noge.

- Možda je bolje da je tako ispalo. U prvom dijelu me nije nikako služilo i bilo je baš teško no uspio sam kroz to proći i ovo je možda sada i neka nagrada za taj trud.

Kako Filip doživljava povratak u reprezentaciju nakon određenog broja godina?

- Super. Meni je uvijek drago doći. Nije bilo prepreka. Tjelesno sam OK, nemam nikakvih problema i to mi je bilo najvažnija stavka oko dolaska. Kvalifikacije za Olimpijske igre su prilika za plasirati se još jednom na Olimpijske igre. Ja sam puno puta istaknuo da su onaj kvalifikacijski turnir u Torinu i odlazak na Olimpijske igre u Riju najljepši dio moje igračke karijere. Volio bih kada bi se to moglo ponoviti ali i radi drugih momaka koji tu priliku nisu imali jer bi to bila jedna stvar koju bi pamtili do kraja karijere.

Vidi li sličnost s 2016? Naime, i tada Hrvatska na olimpijski kvalifikacijski turnir nije otputovala kao favorit.

- Pa da, bila je slična situacija. Dobro, rekao bih da je tada reprezentacija bila dosta iskusnija nego što je to danas. No što se tiče izgleda koje smo imali tada protiv domaćina Italije i Grčke to je bilo podjednako. Bilo bi lijepo kada bi se moglo ponoviti. Naravno da će biti teško no trebamo gledati utakmicu po utakmicu pa pokušati dati najbolje od sebe.

Koliko je igrača oko njega s kojima je igrao u reprezentaciji?

- Igrao sam s Antonijem Jordanom u Cedeviti a u reprezentaciji s Mateom Drežnjakom, s Filipovićem plus s Šarić i Hezonja. Mislim da u reprezentaciji nisam igrao sa Zupcem. Igrali smo zajedno u Ciboni ali ne i u reprezentaciji jer ga 2016. na Olimpijskim igrama i 2017. na Eurobasketu nije bilo.

Kako Kruška sada vidi svoju ulogu u reprezentaciji? Nekoliko godina ga nije bilo a sada je njen najstariji član?

- Sljedeći najstariji je Šarić s 30 godina a isto godište je i Smith. Hajde, barem je netko s 30. Volio bih pomoći koliko mogu. Svatko od nas ima zadatak koji treba napraviti na maksimalnoj razini da bi se rezultat ostvario. Mislim da je moja uloga cijeloj priči pridonijeti iskustvom. Uloga će biti drugačija dosta nego prijašnjih godina ali spreman sam ju prihvatiti. Najbitnije je da momčad napravi uspjeh a to možemo ostvariti ako svatko od nas pojedinačno pruži maksimum.

Je li Slovenija s Dončićem najvažniji suparnik u podskupini atenskog turnira?

- Ja bih čak rekao Novi Zeland. Zapravo, to je ključna utakmica koja nas vodi dalje, u polufinale turnira. Slovenija je sigurno najkvalitetnija momčad u podskupini no treba ići utakmicu po utakmicu i vidjeti gdje će nas to odvesti. Sigurno da je kvaliteta na njihovoj strani ali ja bih rekao da je na cijelom turniru domaćin Grčka najkvalitetniji sastav bez obzira na Dončića. Vjerujem da će se Grčka jako dobro spremiti, pogotovo s novim izbornikom Spanoulisom i s Antetokounmpom koji će sigurno doći spreman. Oni će imati najbolju momčad no ako želiš igrati na Olimpijskim igrama moraš dobiti najbolje. Ne treba gledati tko će doći s kakvom momčadi. Dobiješ sve ti to je to. Vrlo jednostavno.

U košarkaškom prostoru može se naići na raspravu jesu li Grci, s obzirom na drugačija Fibina pravila u odnosu na ona u NBA ligi, jači s Giannisom Antetokounmpom ili bez njega?

- Pričamo o jednom od najboljih košarkaša današnjice. Sigurno da su bolja momčad s njim. Kao igrač koji puno radi na sebi, on kroz godine igranja puno više pridaje pažnju prilagodbi europskom stilu igre. Mislim da će trener Spanoulis napraviti sve da posloži momčad u pravom smjeru da bi Antetokounmpo najviše profitirao.

Koliko će im nedostajati Dorsey, kojeg nema na Spanoulisovu popisu?

- On je igrač koji im je donosio prevagu. Iznenadio me taj popis. Oni sada nemaju izrazitog šutera, makar je Sloukas koji može zabijati izvana. I bez Dorseyja Grci će imati dovoljno oružja.

Zna li se za Sloveniju, hoće li Luka Dončić doći ili ne s obzirom na to da ovaj NBA finale protiv Bostona za svoj Dallas igra "zakrpan"?

- Moje informacije kažu da će doći, to su insajderske informacije iz njihova tabora. Preveliki je Luka natjecatelj. Bilo bi suludo očekivati da on neće doći, naravno ako mu to tjelesno stanje ne ode u još gore jer evidentno je da fizički nije na 100 posto. Ja vjerujem da će on napraviti sve da zaigra u Ateni.

Jedan od njegovih čuvara mogao bi biti upravo i Krušlin.

- Vjerojatno ćemo svi imati posla s njim. To je čovjek koji zabija 40 koševa u najboljoj ligi na svijetu. Morat ćemo imati plan timske obrane jer nema igrača na svijetu koji ga može zaustaviti obranom jedan na jednoga. To je iluzorno očekivati. No, uz dobru kolektivnu obranu moramo tražiti svoje izglede. Individualno je u današnjoj košarci teško zaustaviti bilo kojeg ozbiljnijeg napadača.

Koliko mu je poznat Novi Zeland?

- Pratio sam ih par puta, znam par igrača. Još ne znam kako igraju, krenut ćemo u tu analizu kroz pripreme.

Navodno su vrlo tvrd orah?

- Vjerujem da jesu. I oni i Australija igraju tako. I ta liga dolje je vrlo kvalitetna, fizički potentna i sigurno su nezgodan suparnik.

Ako i ne zna kako igraju, svi znamo da će prije utakmice odraditi "haku", ceremonijalni maorski ples, s kojim Novozelanđani šalju ratničku poruku suparnicima.

- To me jako veseli jer sam veliki fan ragbija i njihove reprezentacije, popularnih All Blacksa. To će biti zanimljivo za pogledati, da vidimo da li to košarkaši rade u stilu ragbijaša ili su malo lošiji.

Koliko god je Krušlin bitan u ovoj akciji još bitniji će biti u studenom kada se budu igrale dvije presudne utakmice s BiH u kvalifikacijama za Eurobasket.

- Pa dobro. Daleko je studeni. Vidjet ćemo. To je na stručnom stožeru. Ja sam rekao, ako sam zdrav i fizički OK, voljan sam doći pomoći.

Nakon četiri godine provedene u Dinamu iz Sassarija, Filip seli u srce Europe.

- Drago mi je da sam potpisao za Strasbourg. To je novo iskustvo za mene i obitelj. Čuo sam najbolje stvari i o klubu i gradu jer je Bilan igrao tamo a mi smo jako dobri prijatelji. I veselim se toj novoj avanturi. Četiri godine sam proveo na Sardiniji gdje nam je bilo lijepo i meni i obitelji. U krajnjoj liniji, posljednji sin mi se dolje rodio i vežu nas lijepe uspomene. Ispred mene je neka nova prilika, neka nova energija koju ću dobiti kao igrač ali i obitelj da malo promijenimo sredinu.