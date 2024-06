Teško se sjetiti kada je Modrić ovako podbacio, izlazak Luke i Kovačića bio je znak odumiranja tkiva

Istjecali su posljednji trenuci našega brodoloma u Berlinu, a s tribina se zaorilo: "Volim te, Hrvatsko!" i "U boj, u boj...!". Na kraju ipak neki dašak utjehe: naša vjerna publika nije dignula ruke od posrnuloga Dalićevog orkestra, još se uvijek imamo pravo nadati da nam drugi krug Prvenstva u Njemačkoj nije nedostižan. Tko zna, možda se 24. lipnja, nakon našega sudara s Talijanima u Leipzigu, ovoga kraha više nitko neće sjećati. I zato Daliću i njegovim igračima nitko nema pravo pokazati palac dolje. Oni su, kaže najnovija domoljubna krilatica, oduvijek bili najbolji kada je najteže. Neka to sada i dokažu!

Pa ipak, otužna je spoznaja kako svjetsko srebro i svjetska bronca tako olako potonu već u prvom poluvremenu, ne dozvolivši ovoga puta čak ni tračak drame. Nevjerojatno zvuči činjenica kako se ova utakmica već nakon prvih 45 minuta pretvorila u uspavanku, u kojoj je Dalić – suočen s teškim porazom – stihijskim, pa i radikalnim zamjenama potezima pokušao spasiti stvar, a nije uspio ništa.

U radikalne poteze svrstavamo slanje Modrića i Kovačića na klupu, što je zapravo bio prvi znak potpunoga odumiranja našega tkiva na berlinskom travnjaku. I predaje. Teško se prisjetiti kada je zadnji put kapetan Modrić ovako podbacio – i trkački, i ratnički, i igrački – da bi, da je novinski izvjestitelj, najvjerojatnije sam sebi dodijelio čistu peticu.

Petko opet promašio penal

Utakmica je, dakle, bila prelomljena već u ranoj fazi, lucidnošću 28-godišnjega PSG-ovoga genijalca Fabiana Ruiza; najprije je u 29. minuti fenomenalnim okomitim pasom raspolovio hrvatsku obranu omogućivši Morati hladnokrvnu egzekuciju. Tri minute kasnije Ruiz je, posve prepušten svojoj solo-dionici, s ruba 16-erca svladao Livakovića. Luka Modrić u tom je Ruizovom pohodu ostao nemoćan, ulovljen na krivoj nozi i neumoljivo matiran, kao i naš vratar. I za kraj prvoga poluvremena opet je desni bek Španjolaca Carvajal – kao i finalu Lige prvaka za Real Madrid – ostao neometan pred našim vratima i lakoćom se upisao u strijelce. Zapanjujuća je zapravo bila lakoća kojom su Španjolci dolazili pred naš gol, odnosno kako s naše strane, osobito u veznom redu, nije bilo praktički nikakvoga otpora.

Hrvatska je tek sporadično izlazila prema španjolskom golu u prvom poluvremenu. Vratar Simon veličanstveno je obranio Brozovićev šut, a nakon odbijene lopte Lovro Majer nije uspio pogoditi nebranjenu mrežu – pucao je u njezinu vanjsku stranu.

Jednu sjajnu prigodu pripremio je i Joško Gvardiol, poslavši idealnu loptu u peterac, na koju je za stotinku sekunde zakasnio do tada neprimjetni Ante Budimir. Taj bi nam eventualni pogodak ipak dao kakvu-takvu nadu, ali kada protiv Španjolske odeš na odmor s 0:3, tu obično povratka nema. K tome, Hrvatska se na početku drugoga poluvremena našla na rubu katastrofe, kada je Dominik Livaković maestralno skinuo šut Laminea Yamala.

Neki prstohvati utjehe pojavio se u finišu utakmice kada je Bruno Petković iznudio kazneni udarac, kaznivši nonšalanciju španjolske obrane. Tada je Petković donio pogrešnu odluku: odlučio je pucati penal, a briljantni vratar Unai Simon ga je pročitao i obranio šut. U nastavku akcije Petković je postigao pogodak na dodavanje Perišića, ali VAR je procijenio kako se radilo o zaleđu. Podsjetimo, Petković je već bio zapucao penal protiv Španjolske i u finalu Lige nacija prošle godine. Nema ni zrno Petkovićeve krivnje za ovaj neslavan rezultat, ali on doista više ne bi trebao izvoditi penale za reprezentaciju.

- Čestitam Španjolskoj na pobjedi, bila je sasvim zaslužena. Mi nismo bili dobri, nekako smo bili bez energije, baš smo se mučili i zasluženo izgubili. Početak je bio jako loš, a kad smo čak malo umirili utakmicu i preuzeli neku inicijativu i posjed, primili smo golove i to nakon naših netipičnih pogrešaka. I onda nam se još dogodila najgora stvar koju možeš zamisliti - primili smo gol nakon ubačaja u sudačkoj nadoknadi. To ne smiješ dopustiti, to pokazuje svu dekoncentraciju kod nas, rekao je izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice pa dodao:

- Ne znamo još što je pošlo po zlu, baš smo sada gledali... Analizirat ćemo sve ovo, predaleko smo stajali od igrača, radili sve suprotno od onoga što smo radili u pripremi za utakmicu, na treninzima...

Idemo po pobjede

Što ste htjeli postići s promjenama?

- Perišića smo ubacili jer smo htjeli vidjeti što on može na ovako vrhunskoj razini nakon ozljede, da ga pripremimo za ono što nam slijedi. Luku i Matea smo izvadili iz igre da ih odmorimo, utakmica je već bila riješena, a oni nam trebaju odmorni u nastavku turnira.

U srijedu nam slijedi Albanija, pobjeda postaje imperativ...

- Mi znamo što je naš cilj, još uvijek smo u igri i nadamo se da ćemo ga ostvariti. Imamo još dvije utakmice i idemo na pobjedu, zaključio je nakon utakmice izbornik Dalić.

Zanimljivo, španjolska reprezentacija prvi put nakon čak 136 utakmica nije imala veći posjed lopte od suparnika (47 posto), Hrvatska je čak imala i već broj šuteva, 15:11, u šutevima u okvir vrata bilo je 5:5, u kornerima 5:0 za Španjolsku. Na žalost, furija se doista pretvara u crnu mačku hrvatskoj reprezentaciji: u 11 međusobnih utakmica Španjolska sada ima 7 pobjeda, Hrvatska samo 3, a u posljednja četiri ogleda Hrvatska je od Španjolske inkasirala čak 16 pogodaka!

Hrvatska reprezentacija nakon poraza od Španjolske vraća se u svoju bazu u Neuruppin. U njoj će sutra odraditi trening, a Dalić će održati press konferenciju.

Hrvatska0

Španjolska3

BERLIN – Olimpijski stadion. Gledatelja 68.844. Sudac: Oliver (Engleska) 7

STRIJELCI: 0:1 Morata (29., Fabian Ruiz), 0:2 Fabian Ruiz (32.), 0:3 Carvajal (45.+2, Yamal)

HRVATSKA: Livaković 6 – Stanišić 5, Šutalo 5, Pongračić 5, Gvardiol 5 – Brozović 5, Modrić 5 (od 66. Mario Pašalić -), Kovačić 5 (od 66. Sučić 6) – Majer 6, Budimir 5 (od 56. Perišić 6), Kramarić 5 (od 72. Petković 5). Izbornik: Zlatko Dalić

ŠPANJOLSKA: Simon 8 – Carvajal 8, LeNormand 7, Nacho 7, Cucurella 7 – Pedri 7 (od 60. Olmo 6.5), Rodri 7 (od 87. Zubimendi -), Fabian Ruiz 8 – Yamal 7 (od 86. Ferran Torres -), Morata 7.5 (od 68. Oyarzabal -), Williams 7 (od 68. Merino -). Izbornik: Luis de la Fuente.