Navijačima Dinama je dosta svega. Ipak, Baturina i Kulenović onakve psovke nisu zaslužili

Razgovarajući s predsjednikom Uprave Dinama Zvonimirom Manenicom, lako se stječe dojam da je u Dinamu sve u redu. Iako su rezultati izostali, kaže, nema potrebe za panikom, riječ je o krizi rezultata. Istu priču iz Dinama dobili smo i jučer, riječ je samo o krizi rezultata, a ne o krizi igre. Očito su se do takvog zaključka vodili utakmicom sa Slavenom Belupom, u kojoj je na kraju bilo 1:1, gdje je Dinamo igrao dobro, a propustio niz prilika. No, igrao je Dinamo na refule, kako Dalmatinci kažu za svoju buru, koja je otpuhala plave u derbiju u Splitu.

Da, u petak je Dinamo bio puno bolji nego u prijašnjim utakmicama, rastrčaniji, agresivniji, kombinatorniji, ali sad je zakazala realizacija. To se plavima posljednji put dogodilo u Gorici, tada su bili bolji i napadali, pucali, ali završilo je 2:2. No, dojam je da su te dvije bolje odigrane utakmice iznimka, a ne pravilo, jer što reći o utakmici s Osijekom u kojoj je Dinamo u Maksimiru izgubio 2:4, o utakmici s Rijekom u kojoj je nekako uspio spasiti bod, o utakmici s Hajdukom koju su također izgubili i nisu odigrali ništa. Bura nije nekakva isprika, pomagala im je u prvom dijelu, a plavi nisu napravili gotovo ništa da bi onda, kad je bura išla na ruku Hajduku, potpuno nestali i upisali novi poraz, četvrti u ovoj sezoni.

Utakmica sezone s Rijekom, pa isto takva s Hajdukom, a i sad sa Slavenom Belupom završile su s mršavim saldom, od mogućih devet bodova upisali su samo dva. Tri posljednje utakmice do zimske stanke, Slaven Belupo, Lokomotiva i Varaždin, označene su kao ključne, vodstvo kluba istaknulo je da bi u te tri utakmice radije uzeli devet bodova negoli pobijedili Celtic u Maksimiru u Ligi prvaka, a s tom bi pobjedom možda osigurali nokaut-fazu elitnog europskog nogometnog natjecanja i zaradili solidan novac. Jer, svjesni su da samo naslov prvaka donosi novu Ligu prvaka i veliki novac, puno važniji od ovih par milijuna koje bi donio prolazak u Ligi prvaka.

Dakle, već na prvoj od tri posljednje HNL stepenice u ovoj kalendarskoj godini plavi su se popiknuli i ostali bez dva boda te se moraju zapitati što je trulo u 'državi maksimirskoj'. Veliko upozorenje moraju im biti zvižduci navijača nakon Slavena Belupa i utakmice u kojoj su igrali dobro, propustili su niz prigoda, ali to ih očito ne opravdava. Plavi navijači dugo su bili strpljivi, davali su podršku i kad se igralo jako loše, kad su se gubile utakmice, otkako je došlo do promjene vlasti u Maksimiru nije bilo krivog tona s tribina. Sve do petka. Sad je očito navijačima dosta gubitka svih tih bodova, bodovnog zaostatka, a navijače se prevariti ne može i Dinamo si mora hitno promijeniti krvnu sliku.

Puno je gorčine, teških riječi otišlo na račun Sandra Kulenovića koji je propustio nekoliko prilika, a onda i Martina Baturine, jer nije potrčao na jednu loptu i treba stati u njihovu obranu. Prvo Baturina, dečko ima 21 godinu, toliko je toga napravio u posljednje vrijeme i zaslužuje kredit s jako malom kamatom. Opake su mu psovke uputili sa zapadne tribine (sjevernu na smiješnom stadionu ne možemo čuti) zbog toga što nije potrčao na jednu odbijenu loptu, koliko smo vidjeli bio je u raskoraku na terenu na kojem su se svi sklizali, u igru je ušao u 75. minuti, iako zbog ozljede nije trebao ni igrati i sad ga zbog toga treba 'uzeti na zub'?

Da, Sandro Kulenović nije zabio iz nekoliko izglednih situacija, ali najbolji je strijelac Dinama u 2024. godini, koliko je samo toga donio Dinamu. U redu, sad ga neće gol, ali taj veliki dinamovac nije zaslužio pogrdne riječi, tim više što je i on imao (ili još ima?) zdravstvenih problema i igra da bi pomogao momčadi. Igrao je jako dobro, ali nije uspio poentirati.

Veći krimen za neuspjehe ima vodstvo kluba koje očito nije dovelo dovoljno dobrih pojačanja, ima ih i Bjelica koji je dao Petkoviću da igra kad nije bio zdrav, koji je sad u sastav stavio i Ademija i ponovno ga izgubio. A nije kriv samo ni Bjelica, toliko su ozljede napale njegove igrače da bi svaki klub jako patio, kao Dinamo danas, da mu se to dogodi.

Slijedi utakmica s Celticom u Ligi prvaka, velika je to prilika za odlazak u nokaut-fazu, ali priklonili bismo se razmišljanju vodstva kluba, puno su sad važnije utakmice s Lokomotivom i Varaždinom. Plavi su se negdje zamjerili lopti koja im to vraća, čak i kad odigraju dobru utakmicu.