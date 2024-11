Navijači Dinama pohrlili po besplatne ulaznice za utakmicu, iz kluba ubrzo shvatili što se dogodilo

Nakon pobjede u Šibeniku hrvatski prvak misli je okrenuo europskom gostovanju u Bratislavi. Pobjedom protiv Slovana u utorak (18.45 sati) Dinamo bi stigao vrlo blizu europskog proljeća u Ligi prvaka. Sve su raspoložive snage sada usmjerene na tu utakmicu, a iza ugla je i ona prvenstvena s Goricom koja se igra u nedjelju.

Gostovanje u Turopolju bit će utakmica pred posljednju ovogodišnju reprezentativnu stanku. Dvoboj je to kojeg svakako u plavom taboru neće htjeti okončati bez pobjede, u lovu na Hajduk koji se nalazi na čelu HNL-a. Nema dvojbe, imat će Dinamo veliku podršku navijača, a u jednom je trenutku čitav kontingent ulaznica za pristalice plavih već bio - planuo.

Zbog pogreške u sustavu pružatelja usluga koji prodaje ulaznice za utakmicu, navijači Dinama mogli su jedan dio ulaznica dobiti besplatno. Navijački krugovi po društvenim mrežama počeli su brujati o tom fenomenu, iako je jasno naznačeno da će ulaznice koštati 10 eura.

Iz Gorice su ubrzo poslali priopćenje u kojem piše:

"Ovim putem želimo obavijestiti sve gostujuće navijače da je došlo do greške unutar sustava za online prodaju ulaznica (sektor C1) za utakmicu Gorica - Dinamo. Svi navijači koji su u to vrijeme kupili ulaznice, bit će kontaktirani mailom od strane Dekoda sa svim informacijama.Ispričavamo se zbog nastale situacije te napominjemo da je greška u sustavu ispravljena te je sada ulaznice moguće kupiti po cijeni od 10 eura za istočnu tribinu, odnosno cijeni od 10 do 12 eura za tribinu Zapad", stoji u priopćenju Gorice.