Trpa kao na traci, a Dalić ga uporno zaobilazi. Najbolji hrvatski strijelac nije ni blizu reprezentacije

Postigavši dva pogotka Šibeniku u 4:0 pobjedi Dinama Sandro Kulenović postao je najbolji hrvatski strijelac u 2024. godini u svim natjecanjima. S tim golovima na Šubićevcu stigao je do 12. pogotka u ovoj sezoni u svim natjecanjima, a u 2024. godini taj je broj zaokružio na 20 i tako za jedan pogodak pobjegao Antoniju Manceu koji trese mreže igrajući za katarski Umm Salal SC, a iza sebe je ostavio Petra Musu u Dallasu, Andreja Kramarića, Antu Budimira, Marina Ljubičića i Marka Livaju.

Kad je povučen s posudbe u Lokomotivi, malo je tko očekivao da će Kulenović imati takvu godinu iza sebe, a ona još nije gotova pa može i podebljati svoj golgeterski učinak. No onda je u prosincu prošle godine Dinamo igrao protiv Rudeša i mučio se sve dok u igru nije ušao Kulenović i na asistenciju Kaneka pogodio za 1:0 pobjedu. I nije tu stao, na pripremama je igrao odlično, bio je prvi strijelac plavih u tim pripremnim utakmicama, a nastavio je zabijati kad bi imao priliku zaigrati.

No Kulenovićev je problem što Bruno Petković ima primat, kad se igra s jednim napadačem, Petković je u prednosti dok on uglavnom, osim u nekim utakmicama kod Jakirovića kad je igrao u paru s Petkom, čeka priliku s klupe. I zbog toga je njegov učinak još vrijedniji. Doduše, bio je u početnih 11 u osam utakmica, a četiri je puta u HNL-u ulazio s klupe. Ušao je protiv Bayerna kad se Dinamo već raspao, a započeo utakmicu sa Salzburgom te doveo plave u vodstvo dok je poluzaliječeni Petković ušao pred kraj i postigao drugi pogodak.

Uspoređujući naše najbolje napadače koji igraju po svijetu prema utakmicama u njihovim ligama, dakle ne svim natjecanjima, Kulenović i tu jako dobro stoji. U ligaškim utakmicama najviše je pogodaka postigao Petar Musa (17), a slijede Antonio Mance s 15 te Kulenović i Kramarić s po 14. No prema podacima SofaScorea Kulenović je i u tim ligaškim susretima (dakle bez međunarodnih i utakmica Kupa) statistički najbolji jer ima daleko najmanju minutažu. Tako nam SofaScore kaže da mu je za pogodak potrebno u prosjeku 89 minuta, a iza njega su Kramarić (135), Musa (137) i Mance (42 minute). Kulenović je svakako zaslužio veće povjerenje (i minutažu) nego što ima, a s takvim učinkom nema ga ni blizu reprezentaciji koja već dulje traži pravu špicu, a to Kulenović svakako jest.

Međutim sudbina Sandra Kulenovića vezana je uz Petkovića, koji je nominalno prva špica plavih i vjerojatno će to opet biti kad se potpuno oporavi od ozljede, a to je šteta zbog takvog napadača i njegove briljante forme. Istina, Bjelica je uvijek lijepo govorio o Kulenoviću i isticao da ima veliko povjerenje u njega.

Bude li Kulenović i dalje ovako igrao i dobivao prilike, mogli bismo do kraja prvenstva gledati veliku borbu za najboljeg strijelca lige između Kulenovića i udarne igle Hajduka Marka Livaje. Uspoređujući njih dvojicu u ovoj sezoni, jer u HNL-u su svaki postigli po osam pogodaka, po statistici SofaScorea vidi se da je Kulenović bio učinkovitiji kao strijelac. Livaja je bio u svih 11 početnih postava Hajduka (Kulenović u osam od 12 utakmica), Kulenović je odigrao nešto više od 700 minuta, a Livaja između 250 i 300 više. Tako su prema SofaScoreu Kulenoviću u prosjeku trebale 92 minute za pogodak, a Livaji 123. Udarci Sandra Kulenovića su učinkovitiji (28,6 posto) od Livajinih (25 posto), s time da Livaja ima više udaraca u prosjeku po utakmici (2,91) od napadača Dinama (2,33).

Statistika je jedan dio nogometne priče, ali ima puno i drugih važnih parametara u igri. Livaja nije čista špica kao Kulenović, baš kao što ni Petković, kad igra, nije klasična špica jer se i on puno izvlači u sredinu i sudjeluje u igri. No Livaja igra odlično te je šteta što se oprostio od reprezentacije jer i on bi dobro došao. Izuzetno je važan za Hajduk, ne samo kao strijelac, ima ga puno više u igri, pa je tako upisao pet ili šest asistencija, ovisno čiju se statistiku gleda, dok Kulenović u HNL-u nema asistencija.

Sandro Kulenović svojim se radom nametnuo i izborio za naslov trenutačno najboljeg hrvatskog strijelca u 2024. godini, dečko koji je u srcu plavi od djetinjstva, pa i kad je odlazio iz Dinama (Legija, Juventus, Rijeka, Lokomotiva) isticao je Dinamo kao svoju ljubav. I sad kad je u ovoj sezoni na 12 postignutih pogodaka, ostat će skroman.

– Drago mi je da mogu pomoći momčadi, Dinamo mi je uvijek na prvom mjestu. Treba ići utakmicu po utakmicu, imamo veliku kvalitetu i širinu što smo puno puta već pokazali – rekao je Kulenović nakon ta dva pogotka na Šubićevcu gledajući s optimizmom na utorak i utakmicu sa Slovanom u Bratislavi, a Dinamovi navijači mogu se nadati da će Kule i u Slovačkoj nastaviti tresti mrežu.