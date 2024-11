Zašto Petković uporno inzistira da igra, a nije zdrav? Bilo bi najbolje da Bjelica učini jednu stvar

Bivši trener Dinama Sergej Jakirović iskusio je kako je to kad na raspolaganju nema Brunu Petkovića, bili su to teški dani za plave jer s njim i bez njega oni nisu isti. I tada je Petković inzistirao na igranju pa mu se stanje pogoršalo i nakon toga Jakirović više nije želio riskirati ni s jednim poluzdravim igračem kako ga ne bi izgubio na dulje vrijeme, kao što je tada dva mjeseca bio bez Petkovića.

Sad se ponavlja slična priča, Nenad Bjelica je izvijestio da još od utakmice s Monacom Petković nije trenirao, u petak u 4:0 pobjedi Dinama nije bio u Šibeniku, a u međuvremenu je imao malu minutažu, protiv Varaždina igrao je 17 minuta, protiv Istre 20 i Osijeka 23 minute, u Ligi prvaka protiv Salzburga na terenu je bio 12 minuta i postigao pogodak za konačnih 2:0, a ušao je i u Kupu protiv Banjola u posljednjih 11 minuta. Iako je većina tih utakmica bila na 'knap', nije baš jasno zašto je ulazio ako nije zdrav jer je tako samo produljivao svoj oporavak i tko zna kad će ga Dinamo, nastavi li se tako, imati potpuno zdravog i spremnog.

FOTO Ovo su bolje polovice dinamovaca! Pogledajte ljepotice koje ljube plavi dečki

– Ne znamo hoćemo li i koliko koristiti Petkovića u utakmici sa Slovanom, ali ako ima imalo pameti, bilo bi dobro da ne igra za reprezentaciju te da se potpuno oporavi – ustvrdio je Bjelica.

Malo je kontradiktorno da ipak ulazi u igru u dresu Dinama, a da se traži da ne igra za reprezentaciju.

No tu je najviše kriv sam Bruno Petković, on stalno inzistira na tome da igra barem malo. Koliko znamo, i sad u utorak želi igrati barem u završnim minutama u Bratislavi. A za potpuni oporavak od njegove ozljede, koliko znamo riječ je o upali hvatišta aduktora, trebalo bi samo ići na terapije, i to nekoliko tjedana. Dakle, sad mu je dobra prilika, ne bi trebao igrati u Bratislavi, pa ni protiv Gorice, a onda preskočiti i reprezentaciju i u tom bi se razdoblju trebao potpuno oporaviti. U Dinamu bi sve trebao presjeći trener Bjelica i ostaviti ga na terapijama koliko god Petković bio važan plavima.