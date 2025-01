VIDEO Dinamovci otišli na pripreme. Galešić najavio borbu protiv bivšeg kluba: 'Ne diraju me negativni komentari'

Dinamovi igrači i stručni stožer idućih će se dana u Turskoj pripremati za nastavak. Dinamo je u nedjelju putem službenih kanala objavio da će u tom periodu igrati četiri prijateljske utakmice. Protivnici će im biti Šahtar, Pakhtakor, Lech Poznan i Jagiellonia. Također, objavili su popis igrača koji će putovati s novim trenerom Fabijom Cannavarom, a s njega su zbog rehabilitacije izostali Petar Bočkaj i Petar Sučić.

Ipak, u momčadski se trening vratio Bruno Petković. Trebao bi biti u konkurenciji za pripremne prijateljske utakmice, a nadaju se imati ga i za prvu službenu, onu protiv Arsenala u Londonu 22. siječnja. U petak na treningu još nije bilo Petkovića, Josipa Mišića, Petra Sučića i Petra Bočkaja.

Tamo je bio najnoviji nogometaš Dinama Niko Galešić, koji je ovoga vikenda potpisao za klub nakon transfera iz Rijeke. Podijelio je svoje prve dojmove. "Prvi dojmovi su odlični. Presretan sam što sam došao ovdje. Ekipa i stožer su vrhunski. Jedva čekam da krenemo u drugi dio prvenstva. Mislim da ću od trenera i cijelog stožera puno naučiti. Jedva čekam. Prva dva tri dana sam dosta naučio. Momčad je vrhunska", rekao je nogometaš kojeg je rijeka pustila za 3 milijuna eura odštete.

Njegov transfer izazvao je mnoštvo kritika navijača Rijeke nezadovoljnih što je klub prodao važnog igrača konkurentu za naslov. "Iskreno mene to ne dira. Znam da me ljudi u Rijeci još vole. Naravno da ima negativnih komentara, ali većina je pozitivna", kazao je Galešić.

U Dinamu ga čeka snažna stoperska konkurencija. "Uvijek je dobro imati konkurenciju. Tada se vidi kvaliteta. Samo tako možemo napredovati i na kraju će igrati najbolji. Imamo 16 dana do početka Lige prvaka pa još malo do prvenstva. Moramo maksimalno raditi. Mislim da ove pripreme neće biti strašne kao ljetne jer nema toliko vremena. Mislim da ćemo puno raditi na taktici. U ekipi je prekrasno i sjajno su me prihvatili. Od prije sam znao pola ekipe i sjajno su me prihvatili", zaključio je.