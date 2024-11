VIDEO Večernji u Bratislavi: Policija pretresa navijače, u centru se ore Dinamove pjesme

Na dan utakmice Dinama i Slovana dočekala nas je suncem okupana Bratislava. A na ulazu u slovačku prijestolnicu, specijalci koji su pretresali gotovo svako vozilo, naravno, s posebnim naglaskom na one s hrvatskim registarskim oznakama. Tražili su svaki sumnjivi detalj, a neki su novinari nasumce bili podvrgnuti i alkotestiranju. Nekima malo čudno, pa neće uloviti nekog 'pod gasom' u ranim jutarnjim satima!? Tražio sam objašnjenje od kolege, a valjda ranojutarnja kapljica ima svoje draži. Desetak kilometara od grada kroz policijski punkt morali su proći svi, a u njemu je bilo dvadesetak službenih osoba. Neki s fantomkama djelovali su poprilično ozbiljno. Baš tako su, čini se, shvatili navodne dojave o mogućem obračunu dviju navijačkih skupina. Svi putnici morali su izići iz vozila, a policajci su provjeravali svaki detalj. A to nije bio jedini punkt na kojem su provjeravali gotovom svako vozilo. Ali to je uobičajena praksa kada su ovakve utakmice u pitanju. Srećom, sve je trajalo relativno kratko i nastavili smo naš put.

Za poseban doživljaj Bratislave morate prošetati istočnom obalom Dunava gdje je smještena stara povijesna gradska jezgra. Požun je stoljećima bio kulturni centar Srednje Europe, pa ćete stoga lako primijetiti malo drugačije običaje i rituale. Ta razina će vam odgovarati želite li mirniji izlet u ovaj grad, jedini koji graniči s dvije države. Bratislava je, naime, od Češke udaljena 62, a od austrijske prijestolnice Beča 60 kilometara. Ugodna nam je bila spoznaja da su cijene, u odnosu na Zagreb, ipak malo niže. Rekli bismo, nekih dvadesetak posto u prosjeku niže od onih u Hrvatskoj. Uzmemo li u obzir da je u ovom, trenutku Zagreb jedan od najskupljih europskih gradova u svojoj razini, tih dvadesetak posto sve bi nas malo relaksirao. U središtu stare gradske jezgre dosta je ugodnih kafića u kojima se na dan utakmica ispijala kavica. U takvom ozračju, utakmica nije bila u primarnom fokusu. Prosječni mladi Slovaci zaokupljeni su nekim drugim stvarima...

- Dinamo? Neću na utakmicu. Moram poslijepodne odraditi smjenu u kafiću, a navečer spremam ispite - kazao nam je Anton, konobar u jednom od spomenutih kafića.

Pa Liga prvaka vam je u gradu - ponudili smo mu opciju. Za Antona je očito najvažnija sporedna stvar na svijetu nešto drugo.

Malo poslije podneva u centru Bratislave ipak se počelo osjećati da se u gradu igra važna utakmica Lige prvaka, prije svega zbog Dinamovih navijača koji su zauzeli mjesta u kafićima na glavnom trgu. Iako je zagrebački klub dobio svega 1200 karata, u gradu je bilo puno više naših navijača. Sreli smo ih najviše iz obližnjeg Beča, svega 60-ak kilometara udaljenog od glavnog grada Slovačke.

- Imamo karte, kupili smo za domaću tribinu. Bit će nas na stadionu puno više nego što to Slovaci očekuju - reklo nam je hrvatsko društvo s prebivalištem u Beču.

Danima prije utakmice najavljivali su se i mogući sukobi najžešćih navijača Dinama i Slovana, no u podnevnim satima uoči utakmice niti najmanjeg ekscesa nije bilo. Unatoč preporuci da Dinamovi navijači ne nose klupska obilježja tijekom šetnje gradom, malo se tko toga držao. Naprotiv, navijači u dresovima Dinama već oko podneva zauzeli su mjesta u kafićima, navijali i svako toliko zapjevali poznate Dinamove pjesme.

- Bratislava nam je najjeftinije gostovanje, točeno pivo u centru za svega 3 eura, takvih cijena u našem Zagrebu više nema. A pogotovo ne u Salzburgu gdje smo bili prije dva tjedna na utakmici - reklo nam je jedno starije društvo viđenijih navijača iz Zagreba.

U centru smo vidjeli i jako puno policije, obične, ali i interventne. Očito su ozbiljno shvatili najavu mogućih sukoba i dolazak ekstremnih skupina promatrala i interventna policija, zlu ne trebalo.

Inače, karte za utakmicu bile su vrlo skupe. Dok su simpatizeri Dinama preko zagrebačkog kluba karte kupovali po 60 eura, domaći su navijači su karte kupovali po cijeni od 35 za najlošija mjesta, pa do čak 300 eura za ona najbolja, uz sami teren.

- Prosječna cijena karte je bila oko 100 eura, zato stadion neće biti pun. Skupe su nam ulaznice. Jer, Dinamo je najslabija momčad koju ćemo ugostiti u ovom ciklusu Lige prvaka. Zato je i zanimanje naših ljudi najmanje. Prošli mjesec, kada je ovdje gostovao Manchester City, karte su se odmah rasprodale - objašnjavao nam je konobar u centru Bratislave.

Mi smo mu, pak, sa smiješkom na licu, zaželjeli da i rezultat bude isti kao tada, 4:0 pobjeda gostiju. Samo se nasmijao i poželio nam sreću, ali nakon utakmice sa Slovanom.