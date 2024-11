'Na Maksimiru će nas pretresati do golih kostiju! Nijemce su tjerali u improvizirane šatore'

Sljedeća utakmica Dinama u Ligi prvaka mogla bi biti ključna. Plavi nakon pet kola u elitnom natjecanju imaju sedam bodova, a po mnogim proračunima, za prolazak u nokaut-fazu trebat će im okruglih 10. Prilika za uhvatiti tu brojku je već za desetak dana, kada na Maksimir stiže škotski Celtic. Škoti imaju bod više od Zagrepčana, pa će pobjednik dvoboja vrlo vjerojatno moći slaviti prolazak u sljedeću rundu natjecanja dva kola prije kraja.

Osim same utakmice, Škoti na svojim kanalima već polako problematiziraju dolazak u Zagreb. Priča je jasna, stadion Maksimir mnogima izaziva mučninu kada na njega moraju doći, napose u hladnim mjesecima kao što je prosinac. Ugođaj sigurno neće biti prijateljski nastrojen prema zdravlju posjetitelja. Na portalu Football Scotland tako brojni navijači Celtica ponavljaju žalbe navijača Borussije koji su bili u Zagrebu ovoga tjedna.

FOTO Boysi na Sjeveru Maksimira razvili fantastičnu koreografiju, na njoj je poznati motiv

- Navijače Celtica koji putuju na gostujuću utakmicu Lige prvaka protiv zagrebačkog Dinama čeka težak but nakon iskustva koje je imala Borussia Dortmund. Nijemci su pobijedili 3:0, no sada prosvjeduju kod UEFA-e nakon što su njihovi navijači navodno "pretresani do golih kostiju te maltretirani", dok su ulazili na stadion. Pobjeda bi Celtic gurnula blizu prolaska u nokaut-fazu, a očekuje se velik broj navijača na gostovanju. Bilo je otprilike 2500 navijača Borussije i bili su zgroženi jer im je osoblje osiguranja naredilo da uđu u improvizirane šatore za pretres do gole kože u pokušaju da spriječe pirotehniku i druge zabranjene predmete na stadionu - pišu Škoti.

Podsjetimo, Borussijini navijači žalili su se i kod krovne europske nogometne federacije zbog postupanja hrvatske policije, a ostaje za vidjeti kako će na sve to reagirati navijači Celtica koji bi na Maksimir također trebali doći u respektabilnoj brojci.