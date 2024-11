Doznajemo: Rakitić će biti potpuno spreman za derbi! Na svom mjestu daleko je iznad svih u ligi

Utakmica 14. kola HNL-a protiv Osijeka vjerojatno je bila prva u kojoj je Hajdukov Ivan Rakitić odigrao ispod očekivane razine. Postoji i jasna pozadina takve izvedbe. Raketa je igrao s velikim bolovima u leđima te pod tabletama protiv bolova, a izdržao je u igri do 64. minute susreta. Vrlo je važno, pak, istaknuti što to na temu Rakitića znači sintagma "ispod očekivane razine". Protiv Osijeka je imao 34 točna od 42 pokušana dodavanja, dva od tri točna centaršuta, dvije od četiri točne duge lopte, jedno ključno dodavanje, četiri od osam osvojenih duela te jedno presječeno dodavanje. Za nekog prosječnog, pa čak i malo iznadprosječnog veznjaka u domaćem prvenstvu takva izvedba je u najmanju ruku solidna, ali često bi se smatrala i kao vrlo dobra. Upravo to Rakitićevu razinu, strogo gledano u ovoj HNL sezonu, čini nevjerojatno visokom.

Razina je takva da je Rakitić po prikazanim igrama neprikosnoveni najbolji centralni veznjak sezone. Prvo to možemo vidjeti po dojmu. Jedini je središnji veznjak koji na takvoj razini pokazuje kontroliranje igre svoje momčadi u posjedu. Hajduk godinama nije imao takvu stabilnost pri posjedu i u izgradnji napada, a Rakitić je pokazao da je svjetlosnim godinama ispred Filipa Krovinovića, iako je i Krovinović solidan igrač. Dugo nismo vidjeli da Hajduk u drugoj fazi izgradnje napada izgleda tako mirno. Naravno, po završnom učinku bijeli i dalje strahovito ovise o Marku Livaji (pogotkom ili asistencijom direktno je sudjelovao u 70 posto pogodaka), ali sada barem imaju igrača na kojeg se mogu osloniti i prije završne trećine, što prije nisu imali ni u približno tolikoj mjeri. Kao što smo već natuknuli, oko Rakitića je u kontekstu Hajduka najvažnija riječ – mirnoća.

Njegovu neospornu kvalitetu, i u ovim poznim igračkim godinama, potvrđuju ovosezonske brojke. Rakitić je među HNL veznjacima na prvome mjestu po broju dodira po susretu i ključnih dodavanja, a drugi je po broju asistencija, točnih dodavanja i kreiranih velikih prilika. Kad pogledamo prosječnu ocjenu generiranu na platformi SofaScore, Rakitić je uvjerljivo najbolje ocijenjeni središnji veznjak lige s ocjenom 7,32, a kad bacimo pogled na sve igrače lige, nalazi se na četvrtom mjestu, redom iza Marka Livaje, Martina Baturine i Michelea Šege.

Od SofaScorea smo zatražili i nešto detaljniju usporedbu Rakitića s preostalim istaknutim centralnim veznjacima domaćeg prvenstva, Josipom Mišićem, Tiagom Dantasom, Petrom Sučićem i Filipom Krovinovićem. Rakitić se ispred ostalih izdvaja po direktnim sudjelovanjima u golovima (gol i dvije asistencije), a na prvom ili drugom mjestu je i po osvojenim posjedima, postotku točnosti dodavanja i udarcima po utakmici. S druge strane, Mišić se ističe po duelima i dugim loptama, ali ni on po ocjeni (7,09) ne dolazi ni blizu Rakitićevih 7,32. Preostala tri spomenuta veznjaka su po kompjutorski generiranoj ocjeni na temelju podataka blizu Mišiću (Dantas 7,03, Sučić i Krovinović po 7,02). Naravno, ove ocjene ne daju punu sliku, ali ako ih pogledamo kombinirano s dojmom prikazanog na terenu, mogu poslužiti kao vrlo dobro pomagalo.

Prekaljeni bivši hrvatski reprezentativac i jedan od najtrofejnijih hrvatskih nogometaša u povijesti vrlo je brzo pokazao da je strašno važan kotačić momčadi Hajduka pod Gennarom Gattusom, a navijače splitskoga kluba obradovat će činjenica da bi trebao biti spreman ove nedjelje za najveći hrvatski derbi na Poljudu, dvoboj Hajduka i Dinama. Nakon utakmice protiv Osijeka bio je pošteđen treninga, no ubrzo se vratio u trenažni proces i doznajemo da bi do vikenda trebao biti u punoj spremi. Ono što čini Rakitićevu formu ovakvom vrlo je vjerojatno činjenica da je Ivan zaista sretan u klubu.

– Uživam, istina je. Za Hajduk, Split i Hrvatsku imam samo najljepše riječi. Sretan sam i prezadovoljan, ne samo ja već i cijela moja obitelj. Jednom riječju, uživamo! Hajduk i Split bili su pun pogodak. Jedva se čekam svako jutro probuditi i otići na trening na Poljud – objasnio je Rakitić za HNS kako vidi svoj boravak u Hajduku i Splitu, a to se vrlo lako može vidjeti i na terenu.