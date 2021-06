Mourinho otvoreno navija protiv Hrvatske! 'Svaki moj prijatelj zna da sam za Škote'

Jose Mourinho naklonjen je Škotima otkako na njihovoj klupi sjedi izbornik Steve Clarke, njegov prijatelj i nekadašnji suradnik. Zato bez zadrške navija za njegovu reprezentaciju ispred Hrvatske.

- Svaki moj prijatelj u Škotskoj zna da sam uz njih! Steve mi je prijatelj i znam kakvu odgovornost osjeća u ovim trenucima - izjavio je trener Rome pa nastavio:

- Svakako, izostanak Billyja Gilmoura veliki je udarac za Škote i moglo se to vidjeti tijekom druge utakmice, koja je daleko bolje izgledala od one prve, kad on nije bio dio momčadi.

Svejedno, Portugalac vjeruje da Škotska ima što treba za prolaz skupine, odnosno, pobjedu protiv Hrvatske.

- Pomoći će im iskustvo s Wembleyja, njihov mentalitet, empatija i emocije. Volio bih da ispišu povijest i prođu prvi put skupinu na nekom velikom natjecanju.