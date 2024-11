Modrić se javio nakon novog grubog posrtaja Reala, pričao o teškim trenucima

Novi poraz u Ligi prvaka, već treći ove sezone u svega pet odigranih utakmica doživio je Real Madrid na gostovanju kod Liverpoola. Na Anfieldu je bilo 2:0 golovima Mac Allistera i Gakpa u drugom poluvremenu. Da je, kojim slučajem, Real preko Kyliana Mbappea u 61. minuti iskoristio kazneni udarac, moglo je tada biti 1:1, no to se nije dogodilo. Istini za volju, imao je i Mohamed Salah u 70. minuti penal za Liverpool, no niti on nije zabio.

Real je sada na 24. mjestu ljestvice, zadnjem koje vodi u nokaut-fazu. Aktualni prvak Europe gotovo sigurno će igrati dodatno kolo, tzv. "lažnu" osminu finala u koju će ići klubovi od 9. do 24. mjesta. Uostalom, bliže su eventualnom šokantnom ispadanju od mjesta među osam najboljih. Dobra stvar za njih je da do kraja sezone igraju sa za njih nešto lakšim protivnicima - Atalantom, Salzburgom i Brestom.

Luka Modrić u ulozi kapetana nastupio je do 79. minute, a nakon utakmice je poentirao:

"Bili smo dobri u obrani, kompaktni. Imali smo kontranapade, ali u posljednjoj trećini nam je nešto nedostajalo. Top 8? Još ima šanse, ali moramo bolje. Čekaju nas tri teške utakmice, pogotovo protiv Atalante. Vidjet ćemo, još je prerano". kazao je pa dodao:

"Ovo je Liga prvaka, ima teških trenutaka. Moramo napredovati i igrati bolje. Bili smo dobri u prvom poluvremenu, onda smo imali jedanaesterac, ali ga nismo realizirali. Zatim su oni zabili drugi gol. U prvom poluvremenu smo bili dobri. Onda nismo iskoristili jedanaesterac, koji je mogao promijeniti utakmicu, a zatim je uslijedio drugi gol kojim je utakmica praktično bila izgubljena. Još uvijek nam preostaju tri utakmice. Trebamo biti bolji. Vjerujem da će tako i biti jer smo u španjolskom prvenstvu ušli u dobru dinamiku", izjavio je.

