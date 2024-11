Znalo se što je dinamovcima u mislima. Jedan podatak otkriva sve o igri plavih u zadnje vrijeme

Dinamo je upisao novi poraz u Ligi prvaka, ponovno je za maksimirsku momčad kobna bila njemačka momčad, nakon Bayerna u Münchenu i 2:9 poraza, Dinamo je u Maksimiru izgubio s 0:3 od Borussije Dortmund. Niti jedan poraz nije ugodan, ali ovaj ne bi trebao biti posebno bolan jer plavi su bili bez pola momčadi, s vrlo čudnom postavom očito ipak s mislima na ono što im slijedi u nedjelju, derbi s Hajdukom u Splitu. A kad je u drugoj utakmici zaredom vratar Zagorac najbolji igrač Dinama, onda je jasno da protiv Rijeke, a sada ni protiv Borussije, što je razumljivije, plavi nisu 'oduševili'.

Dinamov trener Nenad Bjelica ipak je znatno promijenio momčad, na stranu što nije mogao računati na ozlijeđene Nevistića, Petkovića, Mišića, Sučića, Ademija i Cordobu, no odlučio je odmoriti i jedinog raspoloživog napadača Sandra Kulenovića te ga posjeo na klupu. A u sastav su ušli Bernauer, Pierre-Gabriel, Rog, Stojković, Kačavenda i 18-godišnji Branko Pavić. Uz Kulenovića na klupi je bio vratar Filipović, jedan bek (Ogiwara), spomenuti napadač Kulenović i četiri krila (Pjaca, Hoxha, Špikić i Mbuku), dakle niti jednog stopera nije bilo. Izostao je i Samy Mmaee, ali ne zbog ozljede ili bolesti, zbog nečega ga je Bjelica udaljio iz momčadi, a dokad, vidjet ćemo. U takvoj konstelaciji snaga, Bjelica se odlučio na igru s tri stopera, a zapravo s petoricom u zadnjoj liniji u defenzivi, te s gustim srednjim redom i na igru bez klasične špice.

Odmah je napala Borussija prema očekivanjima i već u osmoj minuti mogla do pogotka, Bensebaini je glavom tukao i pogodio prečku. No, u 15. minuti javio se ozbiljno i Dinamo, pustili su gosti Pierre-Gabriela da povuče loptu sam prema sredini, stigao je do 20-ak metara i snažno opalio, ali malo preko vratiju. Potom je Baturina zaprijetio izravnim udarcem iz kornera, no tu su gužvu gosti iz Dortmunda uspjeli raščistiti.

U 41. minuti Zagorac je obranio nemoguće, Malen je četiri metra bio sam i pucao glavom, a Zagorac bravurozno obranio. Nažalost, plavi su odmah izgubili loptu, Gittens je sjajno pucao sa 16 metara, Theophile i Pavić nisu ga uspjeli blokirati i lopta je neobranjivo odsjela u mreži plavih uz samu vratnicu, neuhvatljivo za Zagorca, za 1:0 vodstvo Borussije. Šteta što plavi nisu izdržali do poluvremena, dobro su se branili, ali momčad Nenada Bjelice nije se uspjela nametnuti, igrali su plavi previše povučeno, doduše ne tako 'bedasto' kao protiv Bayerna, a prema naprijed su jako rijetko nešto uspijevali napraviti.

Bjelica na odmoru nije ništa mijenjao, a nije se puno promijenilo ni u igri, u 55. minuti ponovo je Zagorac sjajno obranio, da bi odmah, kao i kod prvog pogotka, Borussija odmah potom poentirala. Nakon udarca iz kuta Grossa sam je neshvatljivo ostao Bensebaini i glavom matirao Zagorca za 0:2 u Maksimiru. Nakon tog pogotka Bjelica je odlučio mijenjati, uveo je Pjacu i Kulenovića, plavi su se više otvorili pa je Borussija zaprijetila iz kontranapada, no Zagorac je obranio udarac Malena.

Tražili su plavi pred kraj jedanaesterac zbog ruke gostujućeg igrača, ali danas ionako više nitko ne zna kad je riječ o kažnjivom igranju rukom. Priču je zaključila Borussija trećim pogotkom u 90. minuti, odbijena lopta krasno je izbacila Guirassyja u 'zicer' i najopasniji napadač njemačke momčadi matirao je Zagorca za zasluženu i uvjerljivu pobjedu njemačkog kluba koji je objektivno iznad ovakvog Dinama. Plavima u Ligi prvaka slijedi susret sa Celticom protiv kojeg može tražiti bodove, u ovom trenutku plavi su na 23. mjesto, a 24 idu dalje, možda je utjeha da je Real Madrid na toj 24. poziciji.