Bjelica otkrio što se događa s Dinamovim napadačima. Plavi imaju puno briga uoči Hajduka

Nogometaši Dinama poraženi su od dortmundske Borussije (0:3) u susretu 5. kola Lige prvaka na Maksimiru. Njemačku momčad i aktualnog viceprvaka Europe do pobjede su vodili Gittens, Bensebaini i Guirassy njihovim golovima. Bio je to drugi poraz hrvatskog prvaka u elitnom natjecanju, u kojem se sada nalazi na 23. mjestu ljestvice. Nakon utakmice je za HRT izjavu dao Nenad Bjelica.

"Htjeli smo se boriti i dati svoj maksimum. Igrali smo protiv sjajnog protivnika. Nedostajalo nam je pet glavnih igrača. Dali smo svoj maksimum. Šteta zbog prvog gola, ali takav nam se ove sezone dogodio puno put. Zaslužena njihova pobjeda. Čestitam im i čestitam igračima na borbi", rekao je Bjelica pa dodao o ozljedama igrača:

"Pokušavamo izvući maksimum iz svega što imamo. Kulenović je zadnjih dana imao problema. Petković nije na vidiku. Teško je reći da će on do kraja nastupiti. Nismo željeli riskirati prije derbija s Kulenovićem. Pokušali smo staviti sve zdrave i iznenaditi protivnika. Bilo je to premalo protiv protivnika koji je kategorija više. Pavić je bio odličan. Lakše ga je staviti u ovakvu utakmicu. Sjajno je odigrao. Nedavno se vratio u trening. Htjeli smo da igra. Bernauer je isto bio dobar. Rog, Kačavenda i Stojković, dali su svoj maksimum, a od sutra krećemo u pripreme za Hajduk."

"Situacija s Mmaeeom je situacija koju ćemo mi riješiti interno, dogodila se jedna situacija koja mi se nije svidjela. Igrač koji nije spreman za utakmicu onda ne mora ni biti s ekipom", rekao je Bjelica o Samyju Mmaeeu, igraču koji je na samome početku sezone redovno igrao u prvoj momčadi, no sada više nema toliko istaknutu ulogu u plavoj momčadi.