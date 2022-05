Mike Tyson se izvukao, muškarac kojeg je žestoko isprebijao neće ga tužiti: Evo zašto!

Prije 20-ak dana, Mike Tyson našao se u središtu novog incidenta. Jedan od najpoznatijih i najstrašnijih boksača u povijesti, izudarao je jednog od putnika u avionu tijekom leta za Floridu.

Javnost je ovaj put stala u obranu Mikea Tysona jer je preko snimki, ali i kroz iskaze svjedoka, bilo jasno kako je taj putnik konstantno provocirao legendarnog boksača, a usput je bio i pod utjecajem alkohola. Tyson je navodno dao sve od sebe da ostane smiren i dugo se suzdržavao. U jednom trenutku ipak mu je "pukao film" te je s nekoliko udaraca u glavu primirio provokatora.

Žrtva je imala nekoliko vidljivih tragova udaraca na svom licu te se pretpostavljalo kako Tysona čeka pravna bitka zbog fizičkog napada. Ipak, dobre vijesti za Tysona, nikakve optužnice neće biti podignute protiv njega!

- Pregledali smo policijske izvještaje, kao i razne snimke prikupljenje od strane organa zakona i reda. Naša odluka je da nećemo podizati nikakve optužnice protiv gospodina Tysona, a odluku smo donijeli na osnovu svih okolnosti vezanih za sukob koji se dogodio. Okolnosti uključuju ponašanje žrtve koje je zapravo dovelo do incidenta, interakciju između Tysona i žrtve, kao i zahtjeve obje uključene strane da se nikakvi optužni prijedlozi ne pokreću - izjavio je okružni tužitelj Steven Wagstaffe u priopćenju koje je objavio USA Today, a prenosi Fight Site.

Dakle, pozitivna je informacija kako je i žrtva ovog incidenta spoznala krivnju koja je dovela do fizičkog napada, odnosno pretučeni putnik odbio je tužiti Tysona. Radi se o reakciji suprotnoj od očekivane, jer pretpostavljalo se kako bi žrtva mogla pokušati iskoristiti činjenicu da se radi o poznatom boksaču. To se na kraju nije dogodilo i ovaj slučaj službeno je završen tako što nitko neće pravno odgovarati za to što se dogodilo.

Deblji kraj na koncu je izvukao taj putnik, ali okoristimo li se jednom poznatom uzrečicom, moglo bi se reći da je "naučio cijenu mangupstva".