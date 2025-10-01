Naši Portali
NAJBOLJI JE

Mario Pašalić srušio veliki rekord, vatreni se novim pogotkom upisao u povijest

VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
01.10.2025.
u 19:10

Bio je to osmi pogodak 30-godišnjeg Pašalića u Ligi prvaka, u dresu Atalante, čime se izdvojio na vrhu klupske ljestvice strijelaca u elitnom natjecanju. Iza njega su sa sedam pogodaka ostali Kolumbijac Duvan Zapata i Slovenac Josip Iličić

Hrvatski nogometni reprezentativac Mario Pašalić u 87. minuti je postigao pogodak kojim je Atalanta u 2. kolu Lige prvaka pobijedila Club Brugge 2-1, a ujedno je time postao klupski rekorder. Bio je to osmi pogodak 30-godišnjeg Pašalića u Ligi prvaka, u dresu Atalante, čime se izdvojio na vrhu klupske ljestvice strijelaca u elitnom natjecanju. Iza njega su sa sedam pogodaka ostali Kolumbijac Duvan Zapata i Slovenac Josip Iličić.

U svakom pogledu je Pašalić bio junak pobjede Atalante koja je na svom stadionu gubila od belgijske momčadi sve do 74. minute. Tada je Pašalić prvo iznudio jedanaesterac, kojeg je Samardžić pretvorio u 1-1, dok je u 87. minuti glavom iz blizine pogodio za konačno slavlje. Velika većina talijanskih tiskovina proglasila je Pašalića igračem utakmice, a zadovoljstvo njegovom igrom nije krio niti Ivan Jurić, hrvatski strateg koji je ovog ljeta preuzeo klub iz Bergama.

„Prekrasan je bio njegov pogodak u završnici susreta. Prvenstveno za njega i naše navijače. Zaslužili smo to, a on je još jednom pokazao nesalomljivi splitski karakter“, izjavio je Jurić. Atalanti je ta pobjeda itekako dobrodošla nakon startnog 0-4 poraza u Ligi prvaka kod aktualnog pobjednika Paris St. Germaina.
Ključne riječi
Liga prvaka Atalanta Mario Pašalić

