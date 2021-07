Mađarima stigla rigorozna kazna zbog rasizma: UEFA nije imala milosti

Europski nogometni savez (UEFA) je izrekla kaznu Mađarskom nogometnom savezu za neprimjereno ponašanje navijača na utakmicama Europskog prvenstva, a prema njoj će mađarska reprezentacija sljedeće tri domaće utakmice igrati bez podrške navijača.

Od spomenutih utakmica, treća je predmet uvjetne kazne, koja će biti aktivirana, ako mađarski navijači ponove prijestup u sljedeće dvije godine, navodi se u priopćenju UEFA-ina disciplinskog tijela.

Ono je Mađarima odredilo i novčanu kaznu u iznosu od 100.000 eura. Obje se kazne odnose na utakmice Eura u kojima je Mađarska ugostila Portugal i Francusku u Budimpešti.

Foto: Tobias Hase/DPA/PIXSELL 23 June 2021, Bavaria, Munich: Football: European Championship, Germany - Hungary, preliminary round, Group F, match day 3. A demonstrator gestures with an extended middle finger, painted with rainbow colours, towards Hungarian fans on the edge of Wiener Platz. Next to her are other demonstrators holding a rainbow flag. Photo: Tobias Hase/dpa /DPA/PIXSELL

Istraga je pokrenuta zbog navodnih letaka homofobnih i diskriminacijskih sadržaja te oponašanja glasanja majmuna na dvoboju s Francuskom, koji su se uglavnom javljali kad je loptu u svom posjedu imao tamnoputi francuski napadač Kylian Mbappe.

Na meti mađarskih navijača našao se i Karim Benzema, francuski reprezentativac alžirskog porijekla, a uvredljive povike je morao trpiti i kapetan portugalske reprezentacije Cristiano Ronaldo.