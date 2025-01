Vatreni s Rijekom osvojio dvostruku krunu, a sada kaže: 'Bude li Hajduk prvak, bit ću prvi na dočeku'

Splićanin Filip Bradarić (32) najmlađi je član Večernjakova žirija za izbor nogometaša godine. Profesionalnu karijeru okončao je prije pola godine. Zašto tako rano?, pitali smo Bradarića.

– Mnogi me to pitaju, i da, mogao sam igrati još koju godinu... Meni je boravak u Saudijskoj Arabiji nekako bio prijelomnica karijere. Te dvije godine boravka tamo psihički su me unazadile; drugačija je to zemlja, drugačiji mentalitet ljudi, kultura, običaji... i baš mi je bilo teško. U te dvije godine u Saudijskoj Arabiji nisam imao nikoga od sunarodnjaka uza sebe, nijednog Balkanca za druženje. Nakon toga sam se vratio kući, pa nesretno slomio nogu, i onda mi se nije bilo lako vratiti na visoku razinu – počeo je Filip pa nastavio:

– U ljeto 2023. odlučio sam prihvatiti ponudu mostarskog Zrinjskog, gdje mi je zaista bilo dobro, a onda su se početkom sljedeće sezone pojavili problemi s upravom. Maknuli su trenera (Željka Petrovića, nap.a.) koji nas je bio dobro posložio, dobru atmosferu napravio i onda sam vidio da se nekako borim sam sa sobom – nastaviti ili ne nastaviti. Odlučio sam ovo drugo kada sam shvatio da odlazim na trening, a na njemu ne mogu dati sto posto. Tada je pala odluka da se vratim kući i prestanem igrati. Usto, sin Luka krenuo je u školu, a do sada je već živio u četiri zemlje, pa mi je i s te strane naravno stalo da budem uz njega i da mu olakšam.

Prije negoli Filip obrazloži svoj odabir najboljih deset, evociramo neke od najupečatljivijih sekvenci njegove karijere. Na primjer, nastup za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

– Ušao sam u igru u utakmici protiv Islanda u Rostovu i naravno da sam kao igrač iz HNL-a takvo što mogao samo sanjati. Ne igrati, nego da sam uopće na SP-u! I onda mi se dogodi da protiv Islanda uđem umjesto Modrića, u tom trenutku najboljeg igrača svijeta! Mislim da mi igrači koji to doživimo ne možemo osjetiti koliko je to veliko i važno kao netko sa strane. Da, to je za mene bio veliki trenutak na koji sam zaista ponosan.

Čuvao sam Higuaina

Zanimljivost je i kako ste neke od svojih najboljih izvedbi prikazali u dresu Celte, pa čak igrajući protiv Modrića na Bernabeuu.

– Na toj visokoj razini bio sam i kada sam tek bio otišao iz Rijeke u Cagliari; sjećam se utakmice protiv Milana, kada me trener u posljednjih pola sata bio stavio na libera, pa sam igrao izravno protiv Higuaina i dobio sam dobre kritike u talijanskim medijima. Međutim, mome stilu igre najviše je odgovarao španjolski nogomet. Tamo sam bio došao najspremniji, fizički i psihički. Protiv Reala sam prvi put bio u prvih 11 Celte, a bio je pun Bernabeu i bio mi je baš gušt igrati. Zato mi je to zaista bila jedna od najboljih utakmica. Tada smo Luka i ja razmijenili dresove i naravno da ga čuvam kao dragu uspomenu. Nekoliko mjeseci kasnije s Barcelonom smo igrali 2:2 doma, pa sam dobio i Rakitićev dres. I dan-danas mi je žao što me Cagliari nije pustio da nastavim igrati u Španjolskoj. Jer suigrači u Celti – Aspas, Alcantara... – dočekali su me tako toplo i srdačno kao svoga, kao da smo se otprije poznavali. To mi je jako olakšalo adaptaciju.

Dolazimo do izbora najboljih deset. Kako Gvardiol prije europskog prvaka Modrića, pitamo Filipa.

– Luka je bez dvojbe najbolji hrvatski nogometaš u povijesti. Ali, evo, uvijek nekako više zagovaram mlađe igrače, a Gvardiol je, unatoč svojoj mladosti, već toliko toga ostvario. On igra sjajno u Manchester Cityju, dominira kao da je tamo već deset sezona, zabija golove... Zato sam ga želio vrednovati i nagraditi s ovih deset bodova i staviti na tron, ne umanjujući time naravno Modrićevu veličinu.

Visoko ste rangirali i Ivana Rakitića, premda će neki konstatirati kako je Ivan, nadomak 37. rođendana, na zalasku karijere?

– Teško je biti objektivan oko Rakitića i ne govorim to kao navijač Hajduka, nego iz perspektive svih koji vole hrvatski nogomet. Rakitić je, poput Modrića, u svojoj karijeri ostvario velike uspjehe i nakon njih odlučio je karijeru nastaviti u hrvatskoj ligi, u Hajduku. Mogu ljudi koji se ne razumiju previše u nogomet govoriti da je on u igračkom padu i da to nije njegova nekadašnja razina, ali on je toliko toga donio Hajduku – stabilnosti, mirnoće, iskustva. Ja dobro vidim kako Rakitić u nekim situacijama na terenu, u kojima bi se netko drugi uspaničario, smiruje, drži kontrolu, određuje dinamiku igre. Bez Ivana Rakitića Hajduk bi sigurno imao manje bodova. Usto, njegova pojava u Splitu izazvala je euforiju i pokrenula tisuće navijača, a onda i ojačala HNL, natjecanje koje nikako ne smijemo podcjenjivati, jer su se igrači potekli iz HNL-a naosvajali Liga prvaka, svjetskih medalja... U HNL-u ima puno, puno dobrih igrača.

Koliko Marko Livaja kao najistaknutiji pojedinac Hajduka može biti presudan i u proljetnom dijelu sezone?

– Livaju sam upravo zbog tog njegova doprinosa Hajduku visoko pozicionirao. On je trenutačno u SuperSport HNL-u igrač broj jedan; koliko golova, koliko važnih poteza na terenu, koliko on vuče Hajduk – to je zaista nevjerojatno! I to od prvoga dana otkad je došao. Livaja je zaista klasa od igrača. Klasom, igračinom smatram i Petkovića i da se nije ozlijedio i propustio dosta utakmica, i on bi mi bio u konkurenciji za ovaj popis najboljih deset.

Bit ću prvi na dočeku

Bili ste prvak s Rijekom, s Hajdukom iz kojeg ste potekli – niste. Koliko vam se danas čini izglednim da ćete se Hajdukovoj tituli veseliti kao navijač?

– U Rijeci sam osvojio dvostruku krunu i s velikim žarom igrao sam za Rijeku, a tamo su svi znali da sam hajdukovac. I nisam zbog toga imao nikakvih problema. Naravno da sada navijam za Hajduk i bit ću prvi na dočeku ako osvoje naslov prvaka. Međutim, ima se tu još puno za igrati, nije normalno ni da je Dinamo osvojio tako malo bodova i sigurno će se i on dignuti. Bit će to zaista papreno proljeće i ne usudim se davati bilo kakve prognoze oko raspleta.

Kako gledate na fenomen da su treneri u tri od naša četiri vodeća kluba – Talijani?

– I najveći svjetski klubovi imaju strane trenere, to je normalna pojava, međutim smatram da bi najveće hrvatske klubove trebali voditi domaći treneri. Hajduk je imao dosta stranih trenera i nijedan od njih do sada nije uspio osvojiti titulu. Sada je došao Gattuso, čiji je temperament sličan našem, dobro se snašao, prilagodio našem mentalitetu, i koliko god sam bio skeptičan u vezi s njim, sada moram reći da radi odličan posao. Sad ne govorim o igri, nego o homogenosti grupe, zajedništvu – a to je za mene u momčadskom sportu najbitnije. I iz toga proizlazi sve ostalo.

Podsjeća li vas današnja Rijeka na onu za koju ste vi nekada igrali?

– Ima sličnosti. Rijeka je već godinama stabilan klub, a stalno je u sjeni Dinama i Hajduka. Tako je bilo i kad sam ja tamo igrao. Rijeka igra dobar nogomet, prima malo golova, Rijeku nitko ne može nadigrati. I oko Đalovića su mnogi bili skeptični, ali svaka mu čast, treba ga pohvaliti za sve što je napravio ove sezone. Rijeka će, bez obzira na to što će se događati u prijelaznom roku, biti do kraja konkurentna za titulu – zaključio je Filip Bradarić.

Prvi igrač Rijeke na SP-u s medaljom

Filip Bradarić rođen je 11. siječnja 1992. godine u Splitu. Dijete Hajduka ipak je svoje najveće uspjehe u karijeri ostvario u redovima Rijeke, s kojom je 2017. godine osvojio prvenstvo i Kup. Bio je nezamjenjiv kotačić momčadi koju je vodio Matjaž Kek. Filip je nakon odlaska iz Rijeke igrao u talijanskom Cagliariju, pa na posudbi u Hajduku, zatim u Celti Vigo, Al Ainu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, saudijskom Al Ahlyju, a karijeru je prošle godine okončao u mostarskom Zrinjskom. Za hrvatsku reprezentaciju ima šest nastupa, među ostalim nastupio je 25 minuta u utakmici protiv Islanda na SP-u 2018. u Rusiji. U tom je susretu ušao u igru umjesto kapetana Luke Modrića. Tako je Filip postao prvi nogometaš Rijeke koji je osvojio medalju na Svjetskom prvenstvu.

Bradarićev izbor

Joško Gvardiol (Manchester City) 10

Luka Modrić (Real Madrid) 9

Mateo Kovačić (Manchester City) 8

Ivan Rakitić (Hajduk) 7

Marko Livaja (Hajduk) 6

Mario Pašalić (Atalanta) 5

Ante Budimir (Osasuna) 4

Martin Baturina (Dinamo) 3

Petar Sučić (Dinamo) 2

Josip Stanišić (Bayern) 1