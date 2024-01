'Livaja je potreban vatrenima, a što Modrić znači Hrvatskoj najbolje će se vidjeti kada se oprosti'

Za Tonćija Gabrića nema dvojbe, po viđenome u prošlom kalendarskoj godini najbolji je hrvatski nogometaš Luka Modrić.

– Volio bih da još igra na najvišoj razini. No, savjetovao bih mu da ode još u Saudijsku Arabiju i uzme lovu za kraj karijere, ne bi mu ondje bilo loše. Ili neka ode u Ameriku. To će se najvjerojatnije i dogoditi.

U Saudijskoj Arabiji očito se događaju velike stvari koje su svojevrsna priprema za Svjetsko prvenstvo 2034.

– Ma naravno. Ja sam ondje bio prije četiri godine i bilo je već tada dobro. A pogotovo sada kad su osmislili različite projekte, etablirali četiri glavna kluba iza kojih stoji državna zaklada. Najmanji im je problem novac. Oni hoće napraviti turnir najboljih svjetskih momčadi po dosad neviđenim standardima. To će sigurno i napraviti.

Vratimo se malo na našeg Luku.

– On je pravi vođa reprezentacije, ma i više od toga. On je trener na travnjaku, i više od toga. Vidjet će se to najbolje kada se oprosti od nacionalne vrste. Vrhunski je profesionalac, sjajan dečko i svakome u svlačionici kaže ono što treba kazati. Na kraju mu nitko nema što zamjeriti.

GALERIJA Luka Modrić odlazi nakon Eura iz reprezentacije, prije toga ima jedan cilj

Stalne su projekcije o dobu iza Luke Modrića. Tko je vođa nakon njega?

– Teško možemo naći takvog vođu. Ne vidim nekoga tko će biti taj. Po karakteristikama mu je možda najbliži Ivan Perišić. No, on je ozlijeđen i već u godinama.

Posljednjih se godina priča kako Kovačić nije imao sreće jer je bio u Lukinoj sjeni. Je li Mateo taj?

– Pa priča se o tome. Mi nemamo igrača koji ima liderski trag kao što je to Luka. No, ne mislim da je Kovačić u Lukinoj sjeni. Čak je Modrić puno pomogao Kovačiću da postane igrač. Uz Luku je mnogo igrača stasalo. To je i Mateu dobro došlo. Ne treba posebno raspravljati o kvalitetama našeg Matea. Dečko igra u trenutačno najboljem klubu na svijetu, osvojio je sve što se može osvojiti. Ima najboljeg trenera. Tu je i Joško Gvardiol, tako mlad, a najbolji stoper na svijetu.

Pep Guardiola je, kažete, najbolji svjetski trener?

– Ma meni je draži Carlo Ancelotti, koji ima odličan odnos s igračima. Drag mi je Jose Mourinho, koji je po svemu specifičan trener.

Brozović odmoran

Gabrić je također istaknuo Marcela Brozovića. Hoće li slabiji podražaj saudijske lige utjecati na razinu izvedbe toga našeg neumornog veznjaka?

– Gledamo li to u kontekstu nadolazećeg europskog prvenstva, naravno da Brozović nema nogometni podražaj kakav je imao, primjerice, u Italiji. U Arabiji je sigurno manje treninga i napora, no gledajmo to s pozitivne strane. Marcelo će na Euro doći odmorniji i svježiji, što je nekada presudno na velikim turnirima koji dolaze nakon napornih europskih sezona. Većina igrača na to će prvenstvo doći izmorena, a oni u Arabiji već sada imaju stanku od 45 dana. Brozović će biti svjež i sigurno će odigrati dobro prvenstvo.

Spomenuli ste Ivana Perišića, mnogo će toga ovisiti o stanju nakon oporavka od ozljede.

– Naravno, sve ovisi o tome. Perišić je veliki profesionalac. Sada se vidi da uvelike nedostaje reprezentaciji. On je, s Modrićem, bio nositelj svega. Perišić može igrati na više pozicija. Vidjeli ste da smo slabiji na toj lijevoj strani. Bez Perišića ne možemo probiti neke ozbiljnije reprezentacije.

VEZANI ČLANCI:

Posljednjih je mjeseci popularno bilo spominjati Perišića u kontekstu Hajduka. Ta se priča sada pomalo rasplinula, koliko je to realno?

– Tko ne bi volio da dođe i da nam donese titulu! A kasnije što bude. Pitanje je samo kakve su stavke u njegovu ugovoru. To sve određuje.

Naravno, Gabrić je imao potrebu još nešto posebno istaknuti.

– Žao mi je što Marko Livaja više ne igra za reprezentaciju. Taj je dečko nešto nevjerojatno. Sjajna je stvar kako je pokrenuo Dalmaciju, cijeli Split, pa i navijače u ostatku Hrvatske. Ne pamtim klub ni igrača koji je tako utjecao na jedan klub.

Izbornik ga sigurno neće moći ignorirati ako nastavi značiti Hajduku kao i dosad?

– Naravno. Cijela je priča zapravo između njih dvojice. Samo Dalić i Livaja taj problem mogu riješiti. Livaja je, uz Petkovića, daleko najbolji igrač naše lige i kao takav potreban je našoj reprezentaciji. Petković ima momčad čija je okosnica na okupu već godinama i stalno su prvaci. Hajduk ima igrače, no ako ne igra Livaja, ne možete ništa napraviti.

Naš sugovornik i o Petkoviću ima visoko mišljenje.

– Jako mi se sviđa taj igrač. On je posebna kategorija. Nešto slično kao Livaja u Hajduku. Vidi se da Dinamo teško pobjeđuje bez njega.

Kakvim vidite rasplet naše lige?

– Na Hajduku je sve. Dinamo zaostaje bodovno, ima dvije utakmice manje. Oni sada moraju loviti taj zaostatak. Dinamo dolazi Hajduku u goste, to neće biti zanemarivo. A Hajduk, k tome, ima i bolji međusobni omjer. No, nitko ne spominje Rijeku. Oni, po mom mišljenju, igraju najdopadljiviji nogomet u ligi. Da im se nije dogodio poraz protiv Slavena Belupa, bili bi ravnopravni.

VEZANI ČLANCI:

Kada govorimo o još nekim zaslužnim igračima, Gabrić će kazati:

– Svakako vrijedi spomenuti i Dominika Livakovića. Njegova je važnost u reprezentaciji iznimna. Zaslužio je sve pohvale, kao i transfer koji mu se dogodio na kraju. On je zasluženo u konkurenciji najboljih svjetskih vratara, ondje mu je i mjesto.

A tko vam je po guštu od mlađih igrača koji dolaze?

– Sviđa mi se Rijekin Marco Pašalić. Ne znam odakle ga je Rijeka izvukla. Odličan je igrač, sličnog profila kao i Mislav Oršić, a još je i ljevak.

Briljantni Baturina

Kakva nam je općenito situacija u Hajduku i Dinamu kada govorimo o potencijalu mladih igrača?

– Dinamo ima briljantnog Martina Baturinu. Svojedobno mi ga je netko od Hajdukovih trenera istaknuo još dok je imao samo osam godina. Nisam mogao vjerovati da postoji takav talent.

Razvija li se dovoljno brzo?

– Dobro se on razvija. Da je uz Luku Modrića, brže bi sazrio i postao bolji igrač.

Baš ga je zato možda ranije trebalo pozvati u reprezentaciju?

– A dobro, mnogo je tu čimbenika. Dobro je što ga je Dalić sada pozvao. Žao mi je što su iz Hajduka otišli dobri igrači, poput Stipe Biuka ili Marina Ljubičića. Da su ostali u Hajduku, sigurno bi sada bili na pragu reprezentacije.

Ipak, ima Hajduk nekolicinu mladih iznimnog potencijala, poput Sigura ili Pukštasa.

– Najviše mi se sviđa Rokas Pukštas. On je sljedeći veliki Hajdukov transfer. Uz Livaju, najbolji je igrač Hajduka.

U Splitu stalno zazivaju koncept afirmacije 'naše dice'.

– A ne znam. Protiv Dinama jedini je igrač u prvoj momčadi bio Livaja.

To je daleko od spomenutog koncepta.

– Tako je. Šest-sedam juniora koji su igrali finale Lige prvaka otišli su u Solin, gdje trenutačno ispadaju iz lige.

VEZANI ČLANCI:

Optimističan je Gabrić kada spomenemo Euro sljedećeg ljeta.

– Bit će to sigurno fenomenalan turnir. Ozračje kao da igramo u Hrvatskoj. Moramo proći skupinu, to je najvažnije, a dalje što bude. Španjolci nisu lagani, ali ih možemo srušiti jer imamo pravu reprezentaciju. Tradicije su tu da se ruše. Talijani nam odgovaraju na velikim natjecanjima – zaključio je Gabrić.

Jedan od najboljih u povijesti Hajduka

Tonći Gabrić jedan je od najboljih vratara koje je Hajduk ikada imao. Rođen je u Splitu 1961. godine, a osim za Hajduk, u karijeri je također branio za Split, Solin, Čelik, Rijeku, PAOK i Pazinku. Za splitski je klub nastupio u više od 100 utakmica, pritom dobivši nagradu Hajdučko srce za sezonu 1996./1997. Obranama se ponajviše istaknuo tijekom nastupa Hajduka u Ligi prvaka kada je bio možda i najbolji igrač momčadi. Karijeru u splitskom Hajduku završio je 1999. godine kada ga je među vratnicama naslijedio Stipe Pletikosa. U reprezentaciji je u sedam godina zabilježio tek 9 nastupa, uključujući debi 17. listopada 1990. godine u Zagrebu, u prvoj povijesnoj prijateljskoj utakmici hrvatske nogometne reprezentacije od uspostave neovisnosti. Bilo je to u utakmici protiv reprezentacije SAD-a, u kojoj je Hrvatska pobijedila s 2:1.

Gabrićevih deset:

Luka Modrić (Real Madrid) 10

Ivan Perišić (Tottenham) 9

Marcelo Brozović (Al Nassr) 8

Mateo Kovačić (Man. City) 7

Joško Gvardiol (Man. City) 6

Marko Livaja (Hajduk) 5

Dominik Livaković (Fenerbahče) 4

Bruno Petković (Dinamo) 3

Marco Pašalić (Rijeka) 2

Mario Pašalić (Atalanta) 1.